"Тройной тулуп" из-за непристёгнутого ремня безопасности

30 июля в Ставропольском крае водитель внедорожника устроил ДТП не уступив дорогу автомобилю Лада. Нарушитель был непристёгнут, за что и поплатился - вылетел из окна и мощно шмякнулся об асфальт. На данный момент он находится в тяжёлом состоянии в больнице.

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