"Тройной тулуп" из-за непристёгнутого ремня безопасности

1791
1
1
30 июля в Ставропольском крае водитель внедорожника устроил ДТП не уступив дорогу автомобилю Лада. Нарушитель был непристёгнут, за что и поплатился - вылетел из окна и мощно шмякнулся об асфальт. На данный момент он находится в тяжёлом состоянии в больнице.
Источник:
Ссылки по теме:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- Эффектный и результативный удар гольфиста
Новости партнёров
реклама