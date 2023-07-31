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"Тройной тулуп" из-за непристёгнутого ремня безопасности

"Тройной тулуп" из-за непристёгнутого ремня безопасности

Автор:
31 июля 2023 11:45
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   ремень безопасности   
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30 июля в Ставропольском крае водитель внедорожника устроил ДТП не уступив дорогу автомобилю Лада. Нарушитель был непристёгнут, за что и поплатился - вылетел из окна и мощно шмякнулся об асфальт. На данный момент он находится в тяжёлом состоянии в больнице.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   ремень безопасности   
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11  комментариев
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19k
Александр Час назад
Странно, все в начале побежали машину смотреть, а не на водятла
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Михаил Александр Час назад
с водятлом всё понятно, ему хуже уже не будет, а в машине может кому помощь нужна.
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4k
Natalia 41 минуту назад
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22k
BiZ 43 минуты назад
славно самоопиьд.лился
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270
Николай 49 минут назад
А пассажир похоже улетел в кусты, там кто-то шевелится.
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899
Sent Час назад
Как ни прискорбно, но писец мужику
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34k
АнтонПолднев Час назад
Лучше лететь, как орёл, чем ездить привязанным, как собака.
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2k
kuchipachi Час назад
да кому нужны эти ремни безопасности? вот у меня друг попал в дтп и вылетел, что и спасло ему жизнь... так думают все те, кто не пристегивается.
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1k
Роман Час назад
Он там себе по моему всё сломал и шею и позвоночник. Пропусти помеху справа......
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17k
Алексей Час назад
высоко пошел.....дождя не будет.....
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