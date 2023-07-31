FISHKINET
Сообщество Аварии 6932 поста • 555 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Ремни безопасности для слабаков. Видео красивого полёта

Ремни безопасности для слабаков. Видео красивого полёта

Автор:
31 июля 2023 10:38
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
1472
1
1
Видео с просторов Украины. Водитель внедорожника на ровном месте не справился с управлением, вылетел с дороги, перевернул автомобиль и вылетел из окна.
Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
5  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
rutt Час назад
По нему получается и машина его прокатилась кубарем. Скоро второй крест там появится.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
134
Сергей Клейстер 10 минут назад
Eject, eject, eject!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
banzai7 11 минут назад
Газку поддал в повороте?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pill 11 минут назад
К дождю
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
timberium 42 минуты назад
миленько....у мудака стоит ГУР, а он раньше явно ездил на самокате
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

21686



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
В отношении Анастасии Ивлеевой начата проверка по поводу неуплаты налогов
Набирающие популярность в сообществах
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
Спасение под носом у врага. Операция «Цербер»
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Зато правда

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#СССР#Прикол#новости#люди#факты#медведь#знаменитости#подборка#актеры
#животные#история#в мире#сарказм#интересно#Россия#роль#криминал#Москва#кража
#Юмор#кино#милота#забавно#Китай#фильм#съемка#мигранты#драка
"Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту "Какая жопа у неё красивая!": эмоциональный рассказ парня, заработавшего на мечту Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша

На что жалуетесь?

Вернуться