Ремни безопасности для слабаков. Видео красивого полёта

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Видео с просторов Украины. Водитель внедорожника на ровном месте не справился с управлением, вылетел с дороги, перевернул автомобиль и вылетел из окна.
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Метки: Видео ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили машина
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