В Южно-Сахалинске женщина на Toyota протаранила пешеходов на переходе

Как сообщили в полиции, погибла четырехлетняя девочка, еще два человека получили травмы.

На кадрах, опубликованных «СолнцеТВ», видно, что женщина не только сбила пешеходов, но и выехала на встречку, где протаранила чужой автомобиль.