В Южно-Сахалинске женщина на Toyota протаранила пешеходов на переходе

1824
1
1
Женщина за рулем Toyota Land Cruiser Prado при повороте налево сбила пешеходов, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.
Как сообщили в полиции, погибла четырехлетняя девочка, еще два человека получили травмы.
На кадрах, опубликованных «СолнцеТВ», видно, что женщина не только сбила пешеходов, но и выехала на встречку, где протаранила чужой автомобиль.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
Новости партнёров
Остановить самую толстую жопу гораздо легче чем самое легкое авто.
Учите этому своих детей с малолетства.
PS: Пункт 4.5 ПДД
«На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен».
К сожалению, степень еб**ти водителя нельзя определить дистанционно.
Хватит нести бред про посторонам и прочее.
Посмотри на картинку и скажи, в какую сторону надо смотреть и как долго, чтобы избежать дтп, с учётом того, что зелёный свет светофора не вечно будет гореть??