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В Южно-Сахалинске женщина на Toyota протаранила пешеходов на переходе

В Южно-Сахалинске женщина на Toyota протаранила пешеходов на переходе

Автор:
18 июля 2023 12:09
Сообщество : Автомир
Метки: Toyota   Видео   ДТП   авто   автоледи   наезд на пешеходов   южно-сахалинск   
1824
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Женщина за рулем Toyota Land Cruiser Prado при повороте налево сбила пешеходов, которые переходили дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Как сообщили в полиции, погибла четырехлетняя девочка, еще два человека получили травмы.


На кадрах, опубликованных «СолнцеТВ», видно, что женщина не только сбила пешеходов, но и выехала на встречку, где протаранила чужой автомобиль.

Источник:

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Метки: Toyota   Видео   ДТП   авто   автоледи   наезд на пешеходов   южно-сахалинск   
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27  комментариев
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
Ну, всё правильно. Пешеходы же не крутили головой, а значит можно спокойно сбивать. Пешеход мертв, но прав.
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24k
AzuveR 3 минуты назад
Если её не стало плохо и она не теряла сознание за рулём ,то впаять по полной ,этой твари и лешить прав пожизненно. Ребёнка жалко, только жить начала.
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1k
Николай 12 минут назад
Кроме всяких говноводятлов и алкашей за рулём, представьте, у кого то инстульт может случится, приступ эпилепсии или аневризма или еще что-то... Я к тому, что всё равно надо смотреть по сторонам.
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907
Kanifolkin Полчаса назад
Всегда говорил - дама за рулем - частая проблема, иногда с тяжелым исходом...
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392
al-lav Час назад
Она конечно дура, но нужно смотреть по сторонам даже на переходе.
Остановить самую толстую жопу гораздо легче чем самое легкое авто.
Учите этому своих детей с малолетства.

PS: Пункт 4.5 ПДД
«На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен».
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12k
кот базилий Час назад
"Простят" и даже прав не лишат, че нить придумают чтоб отмазать. Так уже бывало не раз. Трупов нет, а остальное "пустяки" .
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16k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Машину купила, права купила, а вот ехать не купила.
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15k
Shtoppi 2 часа назад
права купила или подарили?
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5k
pinbalist 2 часа назад
Вытащить из авто и мордой об асфальт.
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