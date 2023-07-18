Во Владивостоке водитель встал под летящее колесо ради своей машины

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Оно едва не задело прохожего, врезалось в столб, пересекло шесть полос дороги и на высокой скорости покатилось в стоящий автомобиль.
Мужчина увидел колесо, выскочил из салона и попытался оттолкнуть его ногой. Спасая свою машину, житель Владивостока получил царапины.
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Метки: Видео Владивосток авто дорога защита авто колесо машина
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