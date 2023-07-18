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Во Владивостоке водитель встал под летящее колесо ради своей машины

Во Владивостоке водитель встал под летящее колесо ради своей машины

Автор:
18 июля 2023 09:52
Сообщество : Автомир
Метки: Видео   Владивосток   авто   дорога   защита авто   колесо   машина   
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Оно едва не задело прохожего, врезалось в столб, пересекло шесть полос дороги и на высокой скорости покатилось в стоящий автомобиль.


Мужчина увидел колесо, выскочил из салона и попытался оттолкнуть его ногой. Спасая свою машину, житель Владивостока получил царапины.

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Метки: Видео   Владивосток   авто   дорога   защита авто   колесо   машина   
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1  комментарий
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8k
mbr 6 секунд назад
Колесо очень опасная вещь. Даже от легкового автомобиля. Может уничтожить автомобиль . Удар может быть такой, как будто в столб влетел.
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