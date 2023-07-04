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Массовая авария на МКАД из-за уток, переходивших дорогу

Массовая авария на МКАД из-за уток, переходивших дорогу

Автор:
04 июля 2023 13:28
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   
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Авария произошла ещё 26 июня. На 86 километре МКАД утка со своим выводком пыталась перейти дорогу и спровоцировала ДТП. Сообщается, что столкнулось в общей сложности 6 автомобилей. Дальнейшая судьба уток не сообщается.

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Метки: Видео   ДТП   МКАД   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   массовое ДТП   машина   
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23  комментария
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57k
Опиум для народа 3 часа назад
Из-за уток или из-за вот этого у"бана? Потому что не было бы уток, так он проспал бы где-то в другом месте.
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18k
Роберт Шекли 2 минуты назад
Забавно, что если бы в этом месте переходил человек, то все бы говорили какой он долб*еб и что именно он виновник ДТП
А в ситуации с уточками виноват тот, кто въехал сзади )))
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23k
sanchesS80 23 минуты назад
Скоростное шоссе. Рисковать своей жизнью и жизнями других водителей ради уток... Я бы просто проехал как смог. Печально конечно, но рисковать человеческими жизнями ради утиных я не буду.
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483
iplo Полчаса назад
чудо, которое большегруз пнул, само виновато, не чего было стоять и пялится на уток, они не мешали проезду, объехал бы правее...
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31k
Ego sum qui sum Час назад
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13k
GROMOZEKA 3 часа назад
Все нормально остановились и только долбо@б на Матизе, на лысой резине, кочегарит несчастный 0,8 литра так, что не № состоянии затормозить.
Уточки хоть целы?
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9k
Борис Карабанов 3 часа назад
Насмотрятся ми-ми-мишных роликов, а потом долбят друг друга в задний бампер.
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63k
Александр Ломовицкий 3 часа назад
Москвa. Кутузовский проспект. Нaрушaя все мыслимые и немыслимые прaвилa дорожного движения стaрушкa
перебегaет проезжую чaсть. Визг тормозов. Удaр. Бaбулькa окaзывaется под колесaми VW Тоuarеg V12. Из-зa экстренного торможения в Тоuarеg влетaет Аudi Аllrоad Quatrо, в нее Кубик (Меrсеdеs Gеlеndwagеn),
дaлее Нammеr Н2 и Тоуоta Land Сruisеr 100 и по очереди: Rоlls-Rоусе Рhantоm, Веntlеу Соntinеntal,
Аstоn Мartin DВ9, Роrsсhе Сaуеnnе и довершaет кaртину Lambоrghini Diablо.
Из Lambоrghini выходит водитель, отходит нaзaд и в сторону, чтобы лучше обозреть всю эту кaртину,
и произносит с ноткaми восхищения в голосе:
- ДА, крaсиво ушлa бaбуля!
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15k
banzai7 3 часа назад
МКАД. То лоси, то утки. Дальше что?
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54k
dima423 3 часа назад
хз я б наверно не тормозил и тем более не останавливался бы, макс постарался бы объехать
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947
ruslan d 3 часа назад
Ё-маё , это скоростное шоссе ... ну какие утки ??? Хорошо хоть без тяжких последствий ...
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33k
Fat Lynx 3 часа назад
Хорошо, что без трупов...
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