FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 11342 поста • 829 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Калининградский Автотор готов за 100 000 рублей переделать автомобиль в электрокар

Калининградский Автотор готов за 100 000 рублей переделать автомобиль в электрокар

Автор:
03 июля 2023 14:42
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   автотор   завод   машина   электромобиль   
1212
1
Стоит сразу оговориться, что названная цена - это только стоимость работ, без учёта запчастей. По словам директора холдинга по ремоторизации Дмитрия Чемакина - вся переделка подержанного автомобиля в электрокар займет от 3 до 5 дней.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автовсячина   авто   автомир   автомобили   автотор   завод   машина   электромобиль   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
227
Сергей 2 часа назад
Цена деталей наверное около 2 лямов....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
282
Liberman 7 минут назад
Наберут аккумов кытайскых) поставят движки от электропогрузчиков:вуа-ля! Электромобиль готов! А могут ведь ещё и коробку передач оставить,без редуктора ,ух!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
livaneth Полчаса назад
В России скорее уж такая переделка нужна.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
vasilykopkov Полчаса назад
На самом деле качественная переделка стоит гораздо дороже.
И конечно ни о каких 5-ти днях и речи быть не может.
Там и весовой баланс надо соблюсти и изменить настройки подвески, да много ещё чего.
Боксы под батареи кастомные придётся делать, панель приборов и т.п. Я уже не говорю про электрооборудование.
На Авто-плюсе есть передача, где показывают реализацию подобных проектов. Там они не менее 3-4 недель это делают, при том что у них практически любые станки и запчасти в наличии.
Ну, а если просто демонтировать движок, вместо него электромотор кое-как вкорячить и под капот батареек накидать, это будет не автомобиль, а г*вна кусок.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
282
Liberman vasilykopkov 6 минут назад
А кто тебе это обещал? В багажник аккум, под капот электродвигатель - свободен!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
77
Алексей Аксенов 37 минут назад
Кому вообще у нас может прийти в голову нормальную машину переделать в электро ?
При дешевом бензине не окупится никогда.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
355
iskra Час назад
Помню,как в СССР Таврию на аккумуляторы переделывали. Просто ставили аккумуляторы в багажник..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Александр Час назад
Стоимость всего окажется на уровне новой машины, так что, нафиг надо
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Алексей 2 часа назад
Какой коэф на закисшие болты при сьёме родных узлов и агрегатов?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9403



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных
В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных...
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Набирающие популярность в сообществах
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Рыбы-птицееды
Рыбы-птицееды
Дом, который построю я
Дом, который построю я
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Стандарты красоты

Лучшие демотиваторы
Когда старость в радость

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#автомобили#СССР#франция#ДТП#интересное#Автовсячина#забавно#комментарии
#история#интересно#автомир#Юмор#Россия#авто аварии#искусство#фильм#здоровые#сарказм
#в мире#машина#Прикол#полиция#аварии#подборка#кино#животные#Китай#США
Представлен первый российский электромотоцикл (4 фото) Представлен первый российский электромотоцикл (4 фото) Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться