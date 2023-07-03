Калининградский Автотор готов за 100 000 рублей переделать автомобиль в электрокар

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Стоит сразу оговориться, что названная цена - это только стоимость работ, без учёта запчастей. По словам директора холдинга по ремоторизации Дмитрия Чемакина - вся переделка подержанного автомобиля в электрокар займет от 3 до 5 дней.
На «Автоторе» собираются предлагать услугу по электрификации автомобилей через своих дилеров и станции техобслуживания. Сертификацией будет заниматься НАМИ.
По словам специалистов «Автотора», лучше всего для замены бензинового двигателя на электрический подходят автомобили, произведенные с 2010 года. Это такие распространенные в России марки, как Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Volkswagen, Toyota, Nissan и т.д.
Чтобы превратить автомобиль с ДВС в электрокар, необходимо демонтировать двигатель, КПП, топливный бак, горловину топливного бака, выхлопную систему, приводные валы и комбинацию приборов. После этого на автомобиль установят электрический двигатель, инвертор, редуктор, преобразователь, селектор, тяговую батарею, новую комбинацию приборов, зарядное устройство, электронасос системы охлаждения, новые приводные валы, электрокомпрессор кондиционера, высоковольтную проводку и электронасос тормозной системы. На этом переделка будет завершена.
По словам специалистов «Автотора», лучше всего для замены бензинового двигателя на электрический подходят автомобили, произведенные с 2010 года. Это такие распространенные в России марки, как Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Volkswagen, Toyota, Nissan и т.д.
Чтобы превратить автомобиль с ДВС в электрокар, необходимо демонтировать двигатель, КПП, топливный бак, горловину топливного бака, выхлопную систему, приводные валы и комбинацию приборов. После этого на автомобиль установят электрический двигатель, инвертор, редуктор, преобразователь, селектор, тяговую батарею, новую комбинацию приборов, зарядное устройство, электронасос системы охлаждения, новые приводные валы, электрокомпрессор кондиционера, высоковольтную проводку и электронасос тормозной системы. На этом переделка будет завершена.
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И конечно ни о каких 5-ти днях и речи быть не может.
Там и весовой баланс надо соблюсти и изменить настройки подвески, да много ещё чего.
Боксы под батареи кастомные придётся делать, панель приборов и т.п. Я уже не говорю про электрооборудование.
На Авто-плюсе есть передача, где показывают реализацию подобных проектов. Там они не менее 3-4 недель это делают, при том что у них практически любые станки и запчасти в наличии.
Ну, а если просто демонтировать движок, вместо него электромотор кое-как вкорячить и под капот батареек накидать, это будет не автомобиль, а г*вна кусок.
При дешевом бензине не окупится никогда.