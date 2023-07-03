Калининградский Автотор готов за 100 000 рублей переделать автомобиль в электрокар

На «Автоторе» собираются предлагать услугу по электрификации автомобилей через своих дилеров и станции техобслуживания. Сертификацией будет заниматься НАМИ.



По словам специалистов «Автотора», лучше всего для замены бензинового двигателя на электрический подходят автомобили, произведенные с 2010 года. Это такие распространенные в России марки, как Mercedes-Benz, BMW, Hyundai, Volkswagen, Toyota, Nissan и т.д.



Чтобы превратить автомобиль с ДВС в электрокар, необходимо демонтировать двигатель, КПП, топливный бак, горловину топливного бака, выхлопную систему, приводные валы и комбинацию приборов. После этого на автомобиль установят электрический двигатель, инвертор, редуктор, преобразователь, селектор, тяговую батарею, новую комбинацию приборов, зарядное устройство, электронасос системы охлаждения, новые приводные валы, электрокомпрессор кондиционера, высоковольтную проводку и электронасос тормозной системы. На этом переделка будет завершена.