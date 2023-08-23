Автопилот Tesla утопил автомобиль

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На канале Wham Baam Teslacam опубликована поучительная история, приключившаяся с неким Райаном и его Tesla Model 3 в Калифорнии.
Двигаясь по трассе в бета-режиме FSD, автопилот, равно как и сам водитель, беспечно проигнорировали предупреждающий знак, что впереди затоплена дорога. Оттого, нисколечки не снижая крейсерской скорости без малого в 100 км/ч, электромобиль въехал в огромную лужу. Эффект аквапланирования сделал своё, и Model 3 тут же очутилась в ещё более глубокой воде за пределами проезжей части.
Можно сказать, что Райан отделался малым, поскольку если бы его машину выбросило на встречку с потоком других авто, то последствия могли оказаться куда фатальнее. Однако недовольный тесловод теперь собирается подать на компанию в суд: мол, раз автопилот прозевал знак и не справился с управлением, то, следовательно, он и виноват.
Можно сказать, что Райан отделался малым, поскольку если бы его машину выбросило на встречку с потоком других авто, то последствия могли оказаться куда фатальнее. Однако недовольный тесловод теперь собирается подать на компанию в суд: мол, раз автопилот прозевал знак и не справился с управлением, то, следовательно, он и виноват.
Перспективы тяжбы, впрочем, крайне сомнительны, поскольку Tesla Inc ещё задолго до FSD неоднократно предупреждала клиентов (и продолжает делать это на регулярной основе), что человеку необходимо держать дорожную обстановку под неусыпным контролем, даже если руль выпущен из рук.
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