Автопилот Tesla утопил автомобиль

Двигаясь по трассе в бета-режиме FSD, автопилот, равно как и сам водитель, беспечно проигнорировали предупреждающий знак, что впереди затоплена дорога. Оттого, нисколечки не снижая крейсерской скорости без малого в 100 км/ч, электромобиль въехал в огромную лужу. Эффект аквапланирования сделал своё, и Model 3 тут же очутилась в ещё более глубокой воде за пределами проезжей части.



Можно сказать, что Райан отделался малым, поскольку если бы его машину выбросило на встречку с потоком других авто, то последствия могли оказаться куда фатальнее. Однако недовольный тесловод теперь собирается подать на компанию в суд: мол, раз автопилот прозевал знак и не справился с управлением, то, следовательно, он и виноват.