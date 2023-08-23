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Автопилот Tesla утопил автомобиль

Автопилот Tesla утопил автомобиль

Автор:
23 августа 2023 17:06
Сообщество : Автомир
Метки: Model3   Tesla   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   автопилот   машина   электромобиль   
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На канале Wham Baam Teslacam опубликована поучительная история, приключившаяся с неким Райаном и его Tesla Model 3 в Калифорнии.

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Метки: Model3   Tesla   Автовсячина   США   авто   автомир   автомобили   автопилот   машина   электромобиль   
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4  комментария
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19k
Bill Час назад
Надо покопаться в памяти этой Теслы: она хотела убить себя или хозяина?
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50k
turyst 23 минуты назад
Всё просто.
Машина въехала в воду.
Компьютер переключился на режим катера.

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50k
turyst 23 минуты назад
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