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Новые правила получения и замены водительских удостоверений

Новые правила получения и замены водительских удостоверений

Автор:
28 июня 2023 13:19
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ГИБДД   авто   автомир   автомобили   водительское удостоверение   закон   машина   права   правила   
1033
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В Госдуме приняли законопроект, меняющий систему получения водительских прав. Он касается открытия новых категорий и иностранных водительских удостоверений.

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Метки: Автовсячина   ГИБДД   авто   автомир   автомобили   водительское удостоверение   закон   машина   права   правила   
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2  комментария
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1k
muhandes 46 минут назад
Необходимо признать не действительными (ну или действительными только 3 мес. пока не сдаст снова экзамен) права лиц из среднеазиатских стран
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7k
tamin Полчаса назад
Я предлагаю более правильный подход. Права действуют после 5 лет проживания в городе и получения гражданства
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