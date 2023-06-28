Новые правила получения и замены водительских удостоверений

1033
1
В Госдуме приняли законопроект, меняющий систему получения водительских прав. Он касается открытия новых категорий и иностранных водительских удостоверений.
Водитель, который не имеет стажа управления легковым или грузовым автомобилем минимум 1 год, не сможет получить категорию прав D, которая позволяет управлять автобусами.
Также закон коснется иностранных водительских удостоверений. По новым правилам они будут действительны в России только в течение 12 месяцев после получения вида на жительство или паспорта гражданина России. По истечении этого срока нужно будет обязательно получить российское водительское удостоверение. Это касается как иностранных граждан, так и россиян, которые получили права в других государствах. Исключение — россияне с белорусскими правами и белорусы с видом на жительство в России.
Закон вступит в силу 1 апреля 2024 года.
Также закон коснется иностранных водительских удостоверений. По новым правилам они будут действительны в России только в течение 12 месяцев после получения вида на жительство или паспорта гражданина России. По истечении этого срока нужно будет обязательно получить российское водительское удостоверение. Это касается как иностранных граждан, так и россиян, которые получили права в других государствах. Исключение — россияне с белорусскими правами и белорусы с видом на жительство в России.
Закон вступит в силу 1 апреля 2024 года.
Источник:
Ссылки по теме:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Турист случайно снял удар молнии в вершину горы
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
Метки: Автовсячина ГИБДД авто автомир автомобили водительское удостоверение закон машина права правила
Новости партнёров
реклама