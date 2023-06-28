Новые правила получения и замены водительских удостоверений

Водитель, который не имеет стажа управления легковым или грузовым автомобилем минимум 1 год, не сможет получить категорию прав D, которая позволяет управлять автобусами.



Также закон коснется иностранных водительских удостоверений. По новым правилам они будут действительны в России только в течение 12 месяцев после получения вида на жительство или паспорта гражданина России. По истечении этого срока нужно будет обязательно получить российское водительское удостоверение. Это касается как иностранных граждан, так и россиян, которые получили права в других государствах. Исключение — россияне с белорусскими правами и белорусы с видом на жительство в России.



Закон вступит в силу 1 апреля 2024 года.