Иркутский "дрифт" - по пьяни и без прав со смертельным исходом

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23 июля в 10 утра в Иркутске на Иннокентьевском мосту 33-летний мужчина на автомобиле Тойота Харриер не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Форд Фокус. Пассажир Форда скончался на месте ДТП. Водители госпитализированы. Водитель кроссовера имел признаки алкогольного опьянения и отказался от прохождения освидетельствования. Кроме этого у мужчины нет водительских прав.
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