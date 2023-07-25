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Иркутский "дрифт" - по пьяни и без прав со смертельным исходом

Иркутский "дрифт" - по пьяни и без прав со смертельным исходом

Автор:
25 июля 2023 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   Иркутск   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
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23 июля в 10 утра в Иркутске на Иннокентьевском мосту 33-летний мужчина на автомобиле Тойота Харриер не справился с управлением и столкнулся с автомобилем Форд Фокус. Пассажир Форда скончался на месте ДТП. Водители госпитализированы. Водитель кроссовера имел признаки алкогольного опьянения и отказался от прохождения освидетельствования. Кроме этого у мужчины нет водительских прав.

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Метки: Видео   ДТП   Иркутск   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
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7  комментариев
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10k
Мафусаил 2 часа назад
Умышленное убийство...по логике, с таким набором!
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11k
Андрей Ма-С 4 минуты назад
вот какая разница между этим случаем и случаем с Ефремова??? И тут и там пьяный в хлам убил человека использую вместо оружия автомобиль. Я думаю 8 лет это заслуженное наказание в подобных случаях
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2k
Руслан Полчаса назад
Бл@ть, что не новость про бухих за рулём, то они живые остаются, а других убивают. Несправедливость какая-то
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3k
mkcbhk Полчаса назад
чего за прикол сесть бухим за руль? гораздо дешевле заказать такси и доехать, а если бухать не умеешь то и сидели бы дома бухали
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