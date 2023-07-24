Водитель каршеринга устроил смертельное ДТП в Москве

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Как сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры, водитель взятого в аренду автомобиля Haval на огромной скорости врезался в Audi, выезжавший на ТТК с Беговой улицы. Водитель Audi погиб, его несовершеннолетний пассажир пострадал. Также травмы получил водитель Haval.
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Каршеровод, просто по прямой вфигачился в Ауди.
Как камикадзе в корабль.
Не было бы Ауди, он в пешеходный переход влетел бы.
Или сознание потерял или там и рулевое заклинило и тормоза отказали, при этом, ещё и газ залип (что вряд-ли одновременно).
Не видеть он его не мог.
Ехал не по ряду, а по диагонали.
Если сознательно маневрировал, то точно должен был видеть и Ауди и переход.
В общем, ХЗ. Странная авария.
Не, конечно, бывают индивидуумы...
Тут же паркуется, выходят два бородача- ослолюба. Вот жалко, сразу номер не сфоткала. А пока разбиралась, где там в Сити-мобиле пожаловаться, кто-то уже машинку эту взял.