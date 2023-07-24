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Водитель каршеринга устроил смертельное ДТП в Москве

Водитель каршеринга устроил смертельное ДТП в Москве

Автор:
24 июля 2023 12:17
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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Как сообщает Telegram-канал столичной прокуратуры, водитель взятого в аренду автомобиля Haval на огромной скорости врезался в Audi, выезжавший на ТТК с Беговой улицы. Водитель Audi погиб, его несовершеннолетний пассажир пострадал. Также травмы получил водитель Haval.

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельное ДТП   
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22  комментария
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9k
SuperTroll 2 часа назад
Бедный чел на ауди...Просто из ниоткуда прилетело прямой наводкой и погиб, вообще жесть(
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3k
Тварь 22 минуты назад
Странно. Судя по повреждениям Ауди, не должен был водитель погибнуть. Только если очень неудачно головой ударился. Соболезнования родным.
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5k
alex Полчаса назад
Как задолбал этот петушеринг, не зря их ДПС тормозит всех подряд. Арендные авто, самокаты-петушернг сплошной
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5k
Трям 38 минут назад
Стопудово чуркобес в каршере.
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49k
turyst 53 минуты назад
Вот если честно, вообще не понятно.

Каршеровод, просто по прямой вфигачился в Ауди.
Как камикадзе в корабль.

Не было бы Ауди, он в пешеходный переход влетел бы.

Или сознание потерял или там и рулевое заклинило и тормоза отказали, при этом, ещё и газ залип (что вряд-ли одновременно).

Не видеть он его не мог.
Ехал не по ряду, а по диагонали.
Если сознательно маневрировал, то точно должен был видеть и Ауди и переход.

В общем, ХЗ. Странная авария.
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17k
Vital Idol Час назад
В 70% на каршеринге отморозки
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1k
Николай Час назад
Мне интересно, водитель ауди пристегнут был? Хотя понятно, что удар п-ц какой, но всё же. На ауди подушки в любом случае срабатывают или только если ремень пристегнут?
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14k
Kostick 2 часа назад
вот поэтому я за принудительное ограничение скорости ТС согласно местоположению. чучелу на каршеринге лучше было самовыпилиться об столб. теперь уголовное и гражданское. там и китаец в тотал и немец + труп.
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