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Авария дня. Рейсовый автобус «Москва – Хасавюрт» попал в страшное ДТП в Дагестане

Авария дня. Рейсовый автобус «Москва – Хасавюрт» попал в страшное ДТП в Дагестане

Автор:
22 июня 2023 12:10
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельне дтп   
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В Дагестане произошла авария с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Москва-Хасавюрт, грузовика и легкового авто. Предварительно установлено, что ДТП произошло на территории Кизлярского района около 18:30 в среду, 21 июня. По предварительным данным, автобус столкнулся с легковушкой и грузовиком, погибли 8 человек, 16 человек ранены.
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Метки: Видео   ДТП   аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   смертельне дтп   
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7  комментариев
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koleos72 Час назад
Ни чего не понятно! Автобус целый, только стёкол нет, Камри тоже более менее цела, Камаз то почему разнесло как будто он в скалу врезался?!
В автобусе должны быть регистраторы, да и в камрюхе тоже должен быть!
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53
Демис 2 часа назад
соболезнования...
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