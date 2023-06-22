Авария дня. Рейсовый автобус «Москва – Хасавюрт» попал в страшное ДТП в Дагестане

"Стёкла летели с левой стороны на нас". 24-летняя Кира сегодня ехала в том злополучном автобусе. Сидела сзади, потом пересела вперёд — благодаря этому и осталась жива. Те, кто был рядом на задних сидениях, погибли. Девушка рассказывает, видела много пострадавших, некоторые тела было невозможно опознать. Сразу после аварии выскочила на улицу, сейчас Кира в порядке, медпомощь ей не понадобилась.

2023-06-22T12:10:08+03:00