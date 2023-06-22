Авария дня. Рейсовый автобус «Москва – Хасавюрт» попал в страшное ДТП в Дагестане

1428
9
4
В Дагестане произошла авария с участием рейсового автобуса, следовавшего по маршруту Москва-Хасавюрт, грузовика и легкового авто. Предварительно установлено, что ДТП произошло на территории Кизлярского района около 18:30 в среду, 21 июня. По предварительным данным, автобус столкнулся с легковушкой и грузовиком, погибли 8 человек, 16 человек ранены.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Источник:
"Стёкла летели с левой стороны на нас".
24-летняя Кира сегодня ехала в том злополучном автобусе. Сидела сзади, потом пересела вперёд — благодаря этому и осталась жива. Те, кто был рядом на задних сидениях, погибли.
Девушка рассказывает, видела много пострадавших, некоторые тела было невозможно опознать. Сразу после аварии выскочила на улицу, сейчас Кира в порядке, медпомощь ей не понадобилась.
24-летняя Кира сегодня ехала в том злополучном автобусе. Сидела сзади, потом пересела вперёд — благодаря этому и осталась жива. Те, кто был рядом на задних сидениях, погибли.
Девушка рассказывает, видела много пострадавших, некоторые тела было невозможно опознать. Сразу после аварии выскочила на улицу, сейчас Кира в порядке, медпомощь ей не понадобилась.
Источник:
Ссылки по теме:
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
Новости партнёров
В автобусе должны быть регистраторы, да и в камрюхе тоже должен быть!