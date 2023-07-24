Пьяный водитель устроил смертельное ДТП

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На автомобильной трассе М8 22 июля в 20:53 на 1014 км 56-летний водитель автомобиля Hyundai Creta выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Renault Arkana, под управлением мужчины, 36 лет, двигавшегося с тремя пассажирами, в том числе 2 ребенка (в детских удерживающих устройствах).
В результате столкновения на месте происшествия погибли водитель Renault и его пассажир — ребенок, 2021 г.р. Ещё один пассажир, 2016 г р., с тяжёлыми травмами госпитализирован в детскую областную больницу.
Водитель автомобиля Hyundai с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение, у него имелись признаки опьянения.
Водитель автомобиля Hyundai с различными травмами госпитализирован в медицинское учреждение, у него имелись признаки опьянения.
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А ведь куда проще пойти по пути некоторых государств, где угроза жизни человека расценивается куда большими сроками и мало отличается "умышленное" или "неумышленное". Результат всегда один. Человека не вернуть, а пьяный урод не только выйдет, но и сядет за руль.
Манёвр пьяного быдла виден был а Рено даже не поменяло траекторию движения в сторону обочины, тут инстинктивно будешь уходить с дороги от встречной машины.
На встречу примерно так же медленно выезжает крузак сотка. Я принимаю офигенно верное решение съехать в канаву, примерно такую же. Крузак как ехал так дальше и уехал в канаву и деревья. Оказалось у водилы крузака долбанул инсульт и он не мог рулить машиной.
К чему я... Всегда нужно быть готовым на подобный маневр. Х с ним, с этим корытом. Да и тормозить всегда рекомендую учится.
Таким надо давать 15 лет без права на УДО
А еще конфискация авто, если пойман бухим за рулем