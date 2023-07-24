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Пьяный водитель устроил смертельное ДТП

Пьяный водитель устроил смертельное ДТП

Автор:
24 июля 2023 11:25
Сообщество : Аварии
Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
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На автомобильной трассе М8 22 июля в 20:53 на 1014 км 56-летний водитель автомобиля Hyundai Creta выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с Renault Arkana, под управлением мужчины, 36 лет, двигавшегося с тремя пассажирами, в том числе 2 ребенка (в детских удерживающих устройствах).

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Метки: Видео   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   машина   пьянь   смертельное ДТП   
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9  комментариев
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10k
Б.Касторский 47 минут назад
И этот случай включат в статистику, поноют с экранов, дескать, за год на дорогах погибает как небольшой город. Расскажут про профилактику и ... всё.
А ведь куда проще пойти по пути некоторых государств, где угроза жизни человека расценивается куда большими сроками и мало отличается "умышленное" или "неумышленное". Результат всегда один. Человека не вернуть, а пьяный урод не только выйдет, но и сядет за руль.
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24k
MrGod Минуту назад
Ну понятно, пьяная мразь за рулём едет, ему похеру где он едет, но Реновод куда смотрит?
Манёвр пьяного быдла виден был а Рено даже не поменяло траекторию движения в сторону обочины, тут инстинктивно будешь уходить с дороги от встречной машины.
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1k
Николай 3 минуты назад
Год 2004ый. Я за рулём офигенной жиги копейки еду по примерно такой же дороге.
На встречу примерно так же медленно выезжает крузак сотка. Я принимаю офигенно верное решение съехать в канаву, примерно такую же. Крузак как ехал так дальше и уехал в канаву и деревья. Оказалось у водилы крузака долбанул инсульт и он не мог рулить машиной.
К чему я... Всегда нужно быть готовым на подобный маневр. Х с ним, с этим корытом. Да и тормозить всегда рекомендую учится.
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10k
Борис Карабанов Час назад
Убийца.
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18k
Роберт Шекли Час назад
Бухой кусок говна
Таким надо давать 15 лет без права на УДО

А еще конфискация авто, если пойман бухим за рулем
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