Показан салон самого дешёвого кроссовера Hyundai Exter

Судя по фото, интерьер перенесён на кроссовер с других доступных моделей Hyundai в этой стране — например, небольшого седана Aura. У Exter аналогичная архитектура передней панели с рельефной отделкой и блок климат-контроля. Hулевое колесо, по всей видимости, позаимствовано у i10 Nios.



В отличие от этих моделей, Hyundai обещает оснащать Exter цифровой приборной панелью, диагональ которой составит всего 4,2 дюйма. Медиасистема получит 8-дюймовый дисплей, голосовое управление и возможность обновлений «по воздуху». В дорогих комплектациях появятся климат-контроль и ранее не применявшаяся цветовая схема отделки с сочетанием чёрного и зелёного оттенков. Обещано также, что 4-метровый Hyundai Exter станет лидером класса по простору в салоне.



В список оборудования Hyundai Exter войдёт встроенный видеорегистратор с двумя камерами, 2,3-дюймовым экраном и возможностью управления со смартфона.



Оснащать Exter компания Hyundai планирует уже использующимся в Индии 1,2-литровым двигателем на 83 л.с. Его предложат в бензиновой и битопливной модификациях в сочетании с пятиступенчатой «механикой» и пятиступенчатым же «роботом» с одним сцеплением. В продаже кроссовер должен появиться в середине лета по предполагаемой стартовой цене 600 тысяч рупий (чуть более 600 тысяч рублей). Планирует ли Hyundai поставляет Exter за пределы Индии, пока не уточняется.