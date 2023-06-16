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Показан салон самого дешёвого кроссовера Hyundai Exter

Показан салон самого дешёвого кроссовера Hyundai Exter

Автор:
16 июня 2023 13:00
Сообщество : Автомир
Метки: Exter   Hyundai   Автовсячина   Индия   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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Компания Hyundai готовится к выходу бюджетного кроссовера Exter и приурочила к этому событию свежую фотосессию интерьера автомобиля. Несмотря на бюджетный статус, Hyundai Exter получит необычную отделку салона и медиасистему с двумя экранами.
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Метки: Exter   Hyundai   Автовсячина   Индия   авто   автомир   автомобили   кроссовер   машина   
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4  комментария
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49k
Андрей Час назад
А девиз такого кроссовера должен быть такой: "Кто понял жизнь тот не торопится."
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55k
Олег Полчаса назад
даже с ценником х3 у нас он будет разлетаться лучше лад и москвичей вместе взятых
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19k
Александр Час назад
Тутошние барыги в два раза цену поднимут
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6k
Андрей 2 часа назад
Такой авто отлично пошёл бы и у нас. Даже с учётом всех пошлин и налогов цена могла быть крайне привлекательной.
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