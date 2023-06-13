Учительница сбила школьника на электросамокате

Со слов очевидцев, женщина была крайне растеряна. Она вышла из автомобиля, осмотрела место происшествия и якобы собиралась уехать, но её остановили свидетели аварии. На место вызвали медиков скорой помощи, в оперативном порядке мальчика госпитализировали в ЦРБ Локтевского района. По данным «КП»-Барнаул», тяжелых травм у него не нашли – лишь сотрясение мозга и ушибы. Но сотрудники больницы продолжают следить за его состоянием здоровья.



- Учительница настояла: если у мальчика найдут травмы, которые потребуют дорогостоящего лечения, она готова будет все оплатить и понести ответственность, Поэтому мама мальчика писала где-то в соцсетях, чтобы люди не были так жестоки и строги по отношению к педагогу, - отметил житель Горняка.