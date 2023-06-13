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Учительница сбила школьника на электросамокате

Учительница сбила школьника на электросамокате

Автор:
13 июня 2023 08:26
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   пешехода сбили   
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2 июня в городе Горняк Алтайского края 76-летняя учительница на автомобиле допустила наезд на 11-летнего школьника на электросамокате, который пытался пересечь проезжую часть по пешеходному переходу. Отмечается, что ребенок нарушил правила дорожного движения, так как должен был пересекать проезжую часть пешком.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   пешехода сбили   
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30  комментариев
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15k
ss 3 часа назад
Да... После советской власти, наказание за не выученные уроки сильно изменились...
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3k
Pill Полчаса назад
Хороший урок преподала.
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7k
tamin Полчаса назад
Показал детям для профилактики. Полезно
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48k
turyst Час назад
Прочный мальчуган.
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321
Чендлер turyst 20 минут назад
чугунный.
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14k
Jearom Час назад
зачем нам ПДД? одна не останавливается перед ПП, второй -едет на СИМ через него же. Результат - оба страдают. Дешевле - соблюдать правила.
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20k
nobody® Час назад
Частенько вижу родителей, которые переходят дорогу, а рядом ребёнок на самокате. И даже если родитель контролирует ситуацию, он не задумывается, что через какое-то время ребёнок уже будет сам без присмотра гулять, и так же делать с уверенностью, что всё под контролем.
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5k
jfk Час назад
Учитель года
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8k
Лещ 2 часа назад
Как бы ДТП двух транспортных средств, водитель самоката грубо нарушил ПДД и никто не должен ему компенсировать ущерб здоровья. а он должен оплатить ремонт машины. так как причинил ущерб...
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108k
Z_Павел Юрьевич_V 2 часа назад
Что там сотряслось?
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8k
mbr 2 часа назад
Если по справедливости, то родители мальчика должны быть оштрафованы, и заплатить за порчу автомобиля.
Ребёнок жестко, дважды нарушил ПДД:
1. Не убедился в безопасности перехода
2. Ехал по пешеходному переходу.
3. Как участник движения, не пропустил помеху справа.

Так что виноват полностью он.
А родители будут расплачиваться за свою глупость травмами ребёнка, что не научили себя вести на дороге.
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436
стеклоВАТА 2 часа назад
мама малолетнего дебила должна не людям из соцсетей рассказывать, что не надо кошмарить педагога, а малому дать по голове книжкой ПДД.
а то как отреагировала на столкновение водитель авто... скажем так на лицо явная заторможенность в реакции. вместо тормоза продолжала давить тапкой на газ. возраст... тетя... или еще чего... в общем не очень правильная реакция
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2k
Garbiy 3 часа назад
Учитель и за рулем учитель
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5k
Горожанин 3 часа назад
Похоже, началось.
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