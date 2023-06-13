Учительница сбила школьника на электросамокате

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2 июня в городе Горняк Алтайского края 76-летняя учительница на автомобиле допустила наезд на 11-летнего школьника на электросамокате, который пытался пересечь проезжую часть по пешеходному переходу. Отмечается, что ребенок нарушил правила дорожного движения, так как должен был пересекать проезжую часть пешком.
Со слов очевидцев, женщина была крайне растеряна. Она вышла из автомобиля, осмотрела место происшествия и якобы собиралась уехать, но её остановили свидетели аварии. На место вызвали медиков скорой помощи, в оперативном порядке мальчика госпитализировали в ЦРБ Локтевского района. По данным «КП»-Барнаул», тяжелых травм у него не нашли – лишь сотрясение мозга и ушибы. Но сотрудники больницы продолжают следить за его состоянием здоровья.
- Учительница настояла: если у мальчика найдут травмы, которые потребуют дорогостоящего лечения, она готова будет все оплатить и понести ответственность, Поэтому мама мальчика писала где-то в соцсетях, чтобы люди не были так жестоки и строги по отношению к педагогу, - отметил житель Горняка.
- Учительница настояла: если у мальчика найдут травмы, которые потребуют дорогостоящего лечения, она готова будет все оплатить и понести ответственность, Поэтому мама мальчика писала где-то в соцсетях, чтобы люди не были так жестоки и строги по отношению к педагогу, - отметил житель Горняка.
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Скорость она снизила, пешехода пропустила. Закон выполнила.
мальчуган не спешился - закон не выполнил.
Водитель не МОЖЕТ знать - электрический там самокат или нет, ТС или нет - он обязан УСТУПИТЬ дорогу.
Ребёнок жестко, дважды нарушил ПДД:
1. Не убедился в безопасности перехода
2. Ехал по пешеходному переходу.
3. Как участник движения, не пропустил помеху справа.
Так что виноват полностью он.
А родители будут расплачиваться за свою глупость травмами ребёнка, что не научили себя вести на дороге.
Он двигался на ТС по пешеходному переходу. Сколько ему лет не важно, ибо это невозможно определить дистанционно.
Если он пешеход, то он должен идти пешком.
Правило помеха справа работает всегда, когда нет других приоритетов. Причём ту перекрёсток.
Учите правила и используйте здравый смысл.
а то как отреагировала на столкновение водитель авто... скажем так на лицо явная заторможенность в реакции. вместо тормоза продолжала давить тапкой на газ. возраст... тетя... или еще чего... в общем не очень правильная реакция