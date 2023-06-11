Последний аргумент: дерзкий пассажир ВАЗ-2107 достал пистолет, чтобы объехать пробку

Как известно, доброе слово и пистолет приносят больше результатов, чем просто доброе слово. Пассажир "ВАЗ" в Ростове, похоже, вспомнил эту поговорку и применил её на деле.
В Ростове-на-Дону автомобилисты сняли на видео, как группа мужчин на отечественном автомобиле пытается прорваться сквозь пробку. Компания на разбитой "семёрке" нагло вела себя на повороте с ул. Королёва, подрезая идущие авто. А когда поток стал слишком плотным, пассажир достал пистолет.
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«Какие-то типы на жигулях решили объехать пробку, а чтобы ни у кого не было претензий, начали размахивать пистолетом», — написал автор видео в городском паблике ВК. Связываться с вооруженным неадеватом никто не решился и авто удалось быстро преодолеть пробку.
А вот поведением бородатых торопыг вполне могут заинтересоваться в полиции. По крайней мере, номера машины известны, да и видео будет служить доказательством нарушения. Горожане ждут реакции силовиков, но пока, как сообщают СМИ, в ГУ МВД Ростовской области ситуацию не прокомментировали.
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там уже скорее всего все схвачено, за все уплочено. так что, максимум что будет, это ибд (имитация бурной деятельности) для отвода глаз и во избежание ненужного внимания из центра.
ну не станет корова арабским скакуном сколько к ней седло не прикладывай!
Это вряд ли, у кавказцев индульгенция от Кадырова.
Могут заинтересоваться поведением бородатых торопыг а могут и личностью автора ролика, выложивщего его в интернет. Жизнь, как известно полна неожиданностей.
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Могут?... МОГУТ?!!! Они должны уже мартышек по камерам распихивать, а не заинтересовываться!