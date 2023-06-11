Последний аргумент: дерзкий пассажир ВАЗ-2107 достал пистолет, чтобы объехать пробку

А вот поведением бородатых торопыг вполне могут заинтересоваться в полиции. По крайней мере, номера машины известны, да и видео будет служить доказательством нарушения. Горожане ждут реакции силовиков, но пока, как сообщают СМИ, в ГУ МВД Ростовской области ситуацию не прокомментировали.