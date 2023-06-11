FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7322 поста • 1009 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Жить в России
Последний аргумент: дерзкий пассажир ВАЗ-2107 достал пистолет, чтобы объехать пробку

Последний аргумент: дерзкий пассажир ВАЗ-2107 достал пистолет, чтобы объехать пробку

Автор:
11 июня 2023 14:32
Сообщество : Жить в России
Метки: ВАЗ 2107   Ростов-на-Дону   аргумент   видео   пистолет   пробка   угрожал пистолетом   
2053
2
1

Как известно, доброе слово и пистолет приносят больше результатов, чем просто доброе слово. Пассажир "ВАЗ" в Ростове, похоже, вспомнил эту поговорку и применил её на деле.

В Ростове-на-Дону автомобилисты сняли на видео, как группа мужчин на отечественном автомобиле пытается прорваться сквозь пробку. Компания на разбитой "семёрке" нагло вела себя на повороте с ул. Королёва, подрезая идущие авто. А когда поток стал слишком плотным, пассажир достал пистолет.


«Какие-то типы на жигулях решили объехать пробку, а чтобы ни у кого не было претензий, начали размахивать пистолетом», — написал автор видео в городском паблике ВК. Связываться с вооруженным неадеватом никто не решился и авто удалось быстро преодолеть пробку.


А вот поведением бородатых торопыг вполне могут заинтересоваться в полиции. По крайней мере, номера машины известны, да и видео будет служить доказательством нарушения. Горожане ждут реакции силовиков, но пока, как сообщают СМИ, в ГУ МВД Ростовской области ситуацию не прокомментировали.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: ВАЗ 2107   Ростов-на-Дону   аргумент   видео   пистолет   пробка   угрожал пистолетом   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
25  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
a_komolow 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
info-kozirev 24 минуты назад
Чурбанье пора отстреливать,что за куйня среди бела дня,размахивает стволом,гранату этому ишаку в открытое окно закинуть и посмотреть,как обезьяны будут из нее выпрыгивать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Компьютер DELL с монитором 24 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Shtoppi Полчаса назад
<<Горожане ждут реакции силовиков, но пока, как сообщают СМИ, в ГУ МВД Ростовской области ситуацию не прокомментировали.>>
------------
там уже скорее всего все схвачено, за все уплочено. так что, максимум что будет, это ибд (имитация бурной деятельности) для отвода глаз и во избежание ненужного внимания из центра.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
SmartCat101 37 минут назад
и снова овцеёбы баранят!!!!
ну не станет корова арабским скакуном сколько к ней седло не прикладывай!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Руслан 42 минуты назад
Ростов недалеко от зоны боевых действий. К примеру, если бы это были террористы?
Вот так вот спокойно, среди белого дня, чурбаньё размахивает стволом и МВД не комментирует? Надо этих недоумков на 10 лет сразу и пох, что у них там травмат или пугалка другая. А отвечающих за регион ментов за бездействие снять с должностей и тоже на 10 лет. Твари! Народ на нервах, а они своим поведением льют воду на мельницу врага.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Василий Афиногенов 50 минут назад
снова безнациональные вешалки для бороды
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Zhora 53 минуты назад
А в полицию никто не позвонил ? Что "только что вот там-то наблюдал, как агрессивная группа животных угрожает людям предметом, похожим на огнестрельное оружие, номер машины такой-то". Или в приемную ФСБ. И они бы через пару кварталов лежали мордами в асфальт. Или это так не работает ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
AzuveR 58 минут назад
И опять ,чёрножопые овцелюбы в студии. Как же заее... эти зверьки со своими выходками и понтами. Можете кидать шпалы, но решить проблему с этими уродами по всей стране, поможет только отстрел.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Alex Час назад
Осторожно, дикие обезьяны!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
mik6059 Час назад
Жаль, что ни у кого не оказалось чего-то помощнее показать этим обезьянам. А лучше из подствольника жахнуть сразу по ним
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29
mik6059 Aleks 8 минут назад
Фигассе ты гуманист. Ладно, вытащить можно, но сначала жахнуть
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
33k
АнтонПолднев Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
StoneWolf Час назад
Родителей этой обезьяны с пистолетом знаю. Хорошие мужики были, жаль умерли рано.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий скрыт по причине низкого рейтинга. Показать
6k
livaneth 2 часа назад
"А вот поведением бородатых торопыг вполне могут заинтересоваться в полиции"

Могут заинтересоваться поведением бородатых торопыг а могут и личностью автора ролика, выложивщего его в интернет. Жизнь, как известно полна неожиданностей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Echo 2 часа назад
Жаль уехал, а мог бы и рассосать пробку
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
15k
ss 2 часа назад
"поведением бородатых торопыг вполне могут заинтересоваться в полиции."
-
Могут?... МОГУТ?!!! Они должны уже мартышек по камерам распихивать, а не заинтересовываться!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
63
Жан Батист Эммануэль Зорг 2 часа назад
Рафик ни у вчом не виноват!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
кот базилий 2 часа назад
Опять дикие люди с гор за солью спустились
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
TapokSudby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

126986



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Решены ли сомнения Эйнштейна экспериментом эффекта квантовой запутанности?
Угадай роль Де Ниро по кадру
Угадай роль Де Ниро по кадру
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда в детстве звонишь маме на работу

Лучшие демотиваторы
Примерно так выглядит дизтопливо на поверхности воды

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#новости#картинки#комментарии#интересное
#в мире#животные#история#Приколы#собака#спасение
#Юмор#подборка#интересно#Прикол#пожар#поступок
Угадай роль Де Ниро по кадру Угадай роль Де Ниро по кадру Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться