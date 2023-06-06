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От Екатеринбурга до юга России проложат новую трассу. Но она будет очень дорогой

От Екатеринбурга до юга России проложат новую трассу. Но она будет очень дорогой

Автор:
06 июня 2023 11:42
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   Автодор   авто   автомир   автомобили   дорога   машина   
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«Автодор» назвал предварительную стоимость новой российской магистрали, которая соединит Урал с югом страны: она обойдётся в 2 триллиона рублей.

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Метки: Автовсячина   Автодор   авто   автомир   автомобили   дорога   машина   
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2  комментария
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Андрей 36 минут назад
Всецело поддерживаю. Главное только чтобы её не делали платной.
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Добрый Бабайка

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