От Екатеринбурга до юга России проложат новую трассу. Но она будет очень дорогой

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«Автодор» назвал предварительную стоимость новой российской магистрали, которая соединит Урал с югом страны: она обойдётся в 2 триллиона рублей.
Маршрут так называемой Юго-Западной хорды (ЮЗХ) проложен от Екатеринбурга до Краснодара через Челябинск, Уфу, Тольятти, Саратов и Волгоград. Предполагается, что магистраль обеспечит крупным российским городам доступ к южным портам России, а также упростит логистику из Китая, Ирана и Индии.
Сейчас дорога из Екатеринбурга в Краснодар занимает порядка 36 часов, с запуском новой трассы это время сократится до 24 часов.
Основные стройки развернутся на трёх скоростных участках, которые соединят Тольятти, Саратов и Волгоград. Здесь придётся построить около 1160 новых дорог, и только это строительство оценено в 1,2 триллиона рублей. На маршруте ЮЗХ будут задействованы дороги, строительство которых уже запущено, а также участки, которые предстоит реконструировать.
Когда именно начнётся строительство дороги, пока неизвестно. Игорь Коваль отметил, что озвученная стоимость магистрали является индикативной, то есть рассчитана с использованием данных аналогичных объектов. Точная цена ЮЗХ появится только после проведения проектно-изыскательских работ.
Ранее стало известно о планах по продлению трассы М-12, которая соединяет Москву и Казань, до Екатеринбурга и Владивостока. Однако в начале года российские власти скорректировали среднесрочный план дорожного строительства: сроки запуска некоторых объектов перенесены, а финансирование урезано.
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Сейчас дорога из Екатеринбурга в Краснодар занимает порядка 36 часов, с запуском новой трассы это время сократится до 24 часов.
Основные стройки развернутся на трёх скоростных участках, которые соединят Тольятти, Саратов и Волгоград. Здесь придётся построить около 1160 новых дорог, и только это строительство оценено в 1,2 триллиона рублей. На маршруте ЮЗХ будут задействованы дороги, строительство которых уже запущено, а также участки, которые предстоит реконструировать.
Когда именно начнётся строительство дороги, пока неизвестно. Игорь Коваль отметил, что озвученная стоимость магистрали является индикативной, то есть рассчитана с использованием данных аналогичных объектов. Точная цена ЮЗХ появится только после проведения проектно-изыскательских работ.
Ранее стало известно о планах по продлению трассы М-12, которая соединяет Москву и Казань, до Екатеринбурга и Владивостока. Однако в начале года российские власти скорректировали среднесрочный план дорожного строительства: сроки запуска некоторых объектов перенесены, а финансирование урезано.
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Метки: Автовсячина Автодор авто автомир автомобили дорога машина
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