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Мигрант сжёг 10 элитных машин в новосибирском гараже, потому что ему не понравился размер зарплаты

Мигрант сжёг 10 элитных машин в новосибирском гараже, потому что ему не понравился размер зарплаты

Автор:
10 августа 2023 09:36
Сообщество : Автомир
Метки: авто   зарплата   машины   мигрант   неадекват   фото   
2322
2

Владелец потерял 123 миллиона рублей.

Мигрант неофициально устроился разнорабочим в частный дом к гонщику Дмитрию Матвееву в Заельцовском районе. Работодатель, по мнению 34-летнего мужчины, платил мало. Из мести он поджег стоящую в гараже машину. Огонь перекинулся на девять других автомобилей, отделку и коммуникации.


С места преступления мужчина уехал на велосипеде. В отношении злоумышленника заведены два уголовных дела: о повреждении чужого имущества и о краже.

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Метки: авто   зарплата   машины   мигрант   неадекват   фото   
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18  комментариев
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72
Офицер 2 часа назад
А может пора уже с мигрантами потихоньку завязывать? Слишком много из-за них проблем. У себя в бывших советских республиках они по полной программе ущемляют и унижают русскоязычное население, считая его второсортным или третьесортным, так и в России ведут себя не лучше...
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16k
Элитный тигр 4 минуты назад
Нафига устраиваться на работу, если мало платят?
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601
Странник Полчаса назад
ВОТ ИСТИННАЯ СУТЬ (ЛИЦО) ЭТИХ МИГРАНТОВ. Уверен при общении схохяином он ему в пояс кланялся, в день зарплаты руки-ноги целовал. Гонщику еще повезло, что этот черт не изнасиловал кого-то и не убил.
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8k
Сфинктер Андропова Полчаса назад
Скупой платит дважды
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2k
Оксид Бетона 51 минуту назад
да нет у нас никуя такога!
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7k
Станислав 54 минуты назад
То есть чел, имеющий целый автопарк и домину с пол моего района нанял мигранта на работу? Ну братан, за что боролся на то и напоролся. Пока их будут нанимать повсюду, они буду лезть всюду. Сам виноват. Да и имущество у него застраховано полюбому.
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4k
Олег Белов 58 минут назад
Ну как Дима, получилось сэкономить? Дима, всего тебе хорошего и хорошего настроения.
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6k
livaneth Час назад
Мигранта депортировать без права возвращения (один хрен, вернется по чужим документам)
А Матвеев пусть теперь судится со страховой до кровавых соплей.
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33k
Fat Lynx 2 часа назад
Хотелось бы узнать размер оплаты... Сколько в рублях? И что этот ценный специалист там делал? И сколько хотел за это получать?
А то "мало" и "много" у каждого своё...
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63k
Александр Ломовицкий 2 часа назад
а нехер чурок на работу брать . поощряете преступность в стране зазывая животных , хлебайте ответочку.
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19k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Молодец(осуждаю, не одобряю)!
Восстановил социальную справедливость, да и наниматели мигрантов теперь задумаются,перед их наймом на работу, как потом с них ущерб взимать, может имеет смысл коренное население материально заинтересовывать! Так и до роста зарплат недалеко!
З.ы. Мамкины дебилы(без негатива), жду ваших минусов и комментариев на тему почему дешёвый неквалифицированный труд важен чинушам , а значит лично Путину при постройке дворца в Геленджике.
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5
Собака У Попа 2 часа назад
Теперь ему понравится размер пайки в тюремной столовой.
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6k
Старичок 2 часа назад
скупой платит дважды))))
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