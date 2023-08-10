Мигрант сжёг 10 элитных машин в новосибирском гараже, потому что ему не понравился размер зарплаты

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Владелец потерял 123 миллиона рублей.
Мигрант неофициально устроился разнорабочим в частный дом к гонщику Дмитрию Матвееву в Заельцовском районе. Работодатель, по мнению 34-летнего мужчины, платил мало. Из мести он поджег стоящую в гараже машину. Огонь перекинулся на девять других автомобилей, отделку и коммуникации.
С места преступления мужчина уехал на велосипеде. В отношении злоумышленника заведены два уголовных дела: о повреждении чужого имущества и о краже.
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А Матвеев пусть теперь судится со страховой до кровавых соплей.
А то "мало" и "много" у каждого своё...
Восстановил социальную справедливость, да и наниматели мигрантов теперь задумаются,перед их наймом на работу, как потом с них ущерб взимать, может имеет смысл коренное население материально заинтересовывать! Так и до роста зарплат недалеко!
З.ы. Мамкины дебилы(без негатива), жду ваших минусов и комментариев на тему почему дешёвый неквалифицированный труд важен чинушам , а значит лично Путину при постройке дворца в Геленджике.