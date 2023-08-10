Мигрант сжёг 10 элитных машин в новосибирском гараже, потому что ему не понравился размер зарплаты

Мигрант неофициально устроился разнорабочим в частный дом к гонщику Дмитрию Матвееву в Заельцовском районе. Работодатель, по мнению 34-летнего мужчины, платил мало. Из мести он поджег стоящую в гараже машину. Огонь перекинулся на девять других автомобилей, отделку и коммуникации.

С места преступления мужчина уехал на велосипеде. В отношении злоумышленника заведены два уголовных дела: о повреждении чужого имущества и о краже.