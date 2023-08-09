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Двое мужчин проехались на капоте автомобиля со скоростью 130 км/час

Двое мужчин проехались на капоте автомобиля со скоростью 130 км/час

Автор:
09 августа 2023 11:28
Сообщество : Автомир
Метки: Бурятия   Прикол   авто   на капоте   скорость   фото   
826
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Дорожные камеры в Бурятии зафиксировали автомобиль, который на скорости в 130 км/ч вез на капоте двоих молодых людей.

Экстремальный заезд произошел рано утром 30 июля на трассе Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян в Прибайкальском районе. Камера фотофиксации сняла автомобиль Toyota Mark 2, который двигался со скоростью 129 км/ч. Однако внимание автоинспекторов привлекли двое мужчин, которые ехали на капоте иномарки, держась за кузов.


В отношении 21-летнего владельца машины составили протоколы за превышение скорости и пренебрежение правилами перевозки пассажиров.

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Метки: Бурятия   Прикол   авто   на капоте   скорость   фото   
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5k
Дмитрий ! 53 минуты назад
Дебилы.
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Ivan 16 минут назад
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