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Смотрел на шильдики на машине вместо дороги

Смотрел на шильдики на машине вместо дороги

Автор:
05 июня 2023 10:41
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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В Астрахани водитель отвлёкся от дороги и не смог избежать ДТП. Виновным признали водителя автомобиля KIA Rio X, выезжавшего задним ходом.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   
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5  комментариев
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1k
Максим Макашев 2 часа назад
водитель отвлёкся от дороги
****************
а может быть долбодятел, который задом сдавал, выезжая, "... не убедился в безопасности манёвра..."?
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534
Ivan Shotgun 51 минуту назад
Отвлёкся от дороги ?, лови жопой в бочину ))) (сарказм в адрес автора описания к ролику)
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1k
SmartCat101 52 минуты назад
вред а не заголовок!!!
водитель может и не был на 100 % сконцентрирован на дороге но виноват сдающий задом авто!!! даже не смотрел куда выезжает да и под таким углом точно вторую полосу бы захватил бы
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5k
Stas 2 часа назад
Автор, ты выпарковывался задом что ли, раз пишешь такие описания ролика??????
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18k
Роберт Шекли 2 часа назад
А причем здесь водитель, который ехал по дороге?
ДТП сделал тот, кто выезжал со стоянки и не убедился в безопасности
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