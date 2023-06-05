Смотрел на шильдики на машине вместо дороги

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В Астрахани водитель отвлёкся от дороги и не смог избежать ДТП. Виновным признали водителя автомобиля KIA Rio X, выезжавшего задним ходом.
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Метки: ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили видео машина
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а может быть долбодятел, который задом сдавал, выезжая, "... не убедился в безопасности манёвра..."?
водитель может и не был на 100 % сконцентрирован на дороге но виноват сдающий задом авто!!! даже не смотрел куда выезжает да и под таким углом точно вторую полосу бы захватил бы
ДТП сделал тот, кто выезжал со стоянки и не убедился в безопасности