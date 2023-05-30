Водитель грузовика проспал дорожную ситуацию и собрал большой "паровоз"

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28 мая около 14.00 на 213 км федеральной автодороги Холмогоры в Ростовском районе грузовая автомашина "Фотон" произвела столкновение с находившимся впереди автомобилем "Хендай", после чего произошло последовательное столкновение автомобилей: "Ивеко", "УАЗ", "Киа", "Мазда" и "Форд".
В результате ДТП водитель автомобиля "Хендай" мужчина 1951 г.р. госпитализирован в лечебное учреждение, пассажир автомашины "Хендай" женщина 1951 г.р. скончалась на месте происшествия, водитель автомашины "Ивеко" мужчина 1978 г.р. и водитель автомобиля "Киа" 1985 г.р. нуждаются в амбулаторном лечении.
Следственным отделом ОМВД России по Ростовскому району в отношении водителя автомобиля "Фотон", мужчины 1979 г.р., возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ", - сообщили сегодня в ГУ МВД по Ярославской области.
Следственным отделом ОМВД России по Ростовскому району в отношении водителя автомобиля "Фотон", мужчины 1979 г.р., возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ", - сообщили сегодня в ГУ МВД по Ярославской области.
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А почему не 109 ? или 108?
Проспал - вон твоя любимая обочина, она ждет тебя.
Ой, некомфортно? там трясет и бо-бо, лучше об легковушки плавно затормозить?
И насрать что там десятки людей и все могут послужить амортизатором? ну так воспитывать надо.