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Водитель грузовика проспал дорожную ситуацию и собрал большой "паровоз"

Водитель грузовика проспал дорожную ситуацию и собрал большой "паровоз"

Автор:
30 мая 2023 08:50
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   смертельное ДТП   
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28 мая около 14.00 на 213 км федеральной автодороги Холмогоры в Ростовском районе грузовая автомашина "Фотон" произвела столкновение с находившимся впереди автомобилем "Хендай", после чего произошло последовательное столкновение автомобилей: "Ивеко", "УАЗ", "Киа", "Мазда" и "Форд".

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   машина   смертельное ДТП   
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1  комментарий
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sumrаknn 45 минут назад
ч. 3 ст. 264 УК ???????
А почему не 109 ? или 108?
Проспал - вон твоя любимая обочина, она ждет тебя.
Ой, некомфортно? там трясет и бо-бо, лучше об легковушки плавно затормозить?
И насрать что там десятки людей и все могут послужить амортизатором? ну так воспитывать надо.
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