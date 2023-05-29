На аукцион выставили уникальную Ferrari Daytona 1967

Официально годом рождения Ferrari 365 GTB/4 считается 1968-й. Однако этот автомобиль построили ещё в начале 1967-го для отработки ряда конструктивных решений. Внешне купе сильно отличается от того спорткара, который встал на конвейер: у него оригинальное, более консервативное оформление передней части с традиционной круглой оптикой, иной силуэт и корма тоже уникальная. За дизайн прототипа отвечали специалисты Pinifarina.



Укомплектован автомобиль 4.4-литровым V12. Серийная 365 GTB/4 оснащалась двигателем той же конфигурации и аналогичного объёма, однако в более совершенной модификации с заводским обозначением Tipo 251, тогда как на экземпляре, выставленном на продажу, применён Tipo 243, который аукционисты называют «совершенно уникальным», не вдаваясь при этом в подробности.



По завершении цикла испытаний Ferrari отправила прототип не на склад или под пресс, а в свободную продажу. Принято считать, что первым владельцем купе был граф Винченцо Балестриери, чемпион мира по гонкам на моторных лодках. После него машиной владели ещё несколько поклонников итальянской марки, а нынешний хозяин приобрёл её около 20 лет назад и в 2010-х финансировал полную реставрацию. В период с 2015 по 2016 год прототип экспонировался в заводском музее Ferrari.



Поскольку аукцион проходит в закрытом режиме, цену уникального купе, вероятнее всего, не раскроют. Однако она может исчисляться миллионами долларов. Летом прошлого года тот же аукционный дом выставлял на торги ещё один прототип 365 GTB/4, но с кузовом работы Scaglietti. Всего экспериментальных машин было построено шесть, и эта была далеко не первой. Тем не менее автомобиль ушёл с молотка за 2 315 000 долларов.