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На аукцион выставили уникальную Ferrari Daytona 1967

На аукцион выставили уникальную Ferrari Daytona 1967

Автор:
29 мая 2023 10:26
Сообщество : Автомир
Метки: Ferrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   
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Аукцион RM Sotheby’s ведёт закрытые торги по необычному лоту - купе Ferrari 1967, первый заводской прототип 365 GTB/4 Daytona. Этот авомобиль с экспозиции заводского музея Ferrari, что само по себе делает машину интересной для коллекционеров.
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Метки: Ferrari   Автовсячина   авто   автомир   автомобили   аукцион   машина   
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