В Ханты-Мансийске грузовик врезался в детский сад

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Водитель КАМАЗа не справился с управлением и вылетел с проезжей части на тротуар, протаранил забор и врезался в здание. Большегруз угодил в медицинский кабинет.
К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, полицейские и медики.
Водитель КАМАЗа даёт показания. По предварительной информации, у машины отказали тормоза.
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