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В Ханты-Мансийске грузовик врезался в детский сад

В Ханты-Мансийске грузовик врезался в детский сад

Автор:
23 мая 2023 09:48
Сообщество : Аварии
Метки: КамАЗ   видео   врезался   детский сад   отказали тормоза   ханты-мансийск   
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Водитель КАМАЗа не справился с управлением и вылетел с проезжей части на тротуар, протаранил забор и врезался в здание. Большегруз угодил в медицинский кабинет.

К счастью, никто не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, полицейские и медики.

Водитель КАМАЗа даёт показания. По предварительной информации, у машины отказали тормоза.

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Метки: КамАЗ   видео   врезался   детский сад   отказали тормоза   ханты-мансийск   
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2  комментария
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Дмитрий 46 минут назад
Он просто утром мед осмотр не прошёл, а вы сразу: "Врезался, врезался!" Ничего он не врезался. Вот...."Печать поставьте и я поеду!"- сказал водитель Камаза после остановки.
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