FISHKINET
Сообщество Аварии 6678 постов • 544 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии
Врезался в припаркованный автомобиль и скрылся

Врезался в припаркованный автомобиль и скрылся

Автор:
18 мая 2023 09:57
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   видео   машина   скрылся с места дтп   
730
1
1
11 мая в Оренбурге мужчина на велосипеде не вписался в поворот и врезался в припаркованный автомобиль, после чего поднялся и ушёл. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   велосипед   видео   машина   скрылся с места дтп   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Михаил Сметанкин 41 минуту назад
Надеюсь он себе ключицу сломал, чтобы поделом было!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
BirdTalk Час назад
И всем кроме одного похрен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
410
RDV Час назад
ну я понимаю когда так ездят дети 3-5 лет...но взрослый мужик... или он в гавнину был?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Дальнобой

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

12821



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 мая
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Невероятно длинный водяной смерч засняли на озере
Невероятно длинный водяной смерч засняли на озере
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Плохая примета: почему считается, что черные кошки приносят несчастье
Европейская демократия в действии
Европейская демократия в действии
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Все знают этот звук

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#Прикол#ДТП#авто аварии#подборка#факты#знаменитости#забавно#фильм
#Юмор#автомир#интересное#история#в мире#кино#Автовсячина#позитив#новости#до и после
#автомобили#машина#животные#аварии#люди#США#шоу бизнес#Еда#СССР#Китай
Европейская демократия в действии Европейская демократия в действии Необдуманный манёвр привёл к серьёзному ДТП Необдуманный манёвр привёл к серьёзному ДТП Авария дня. Автомобиль в хлам, но сам выжил Авария дня. Автомобиль в хлам, но сам выжил Авария дня. Грузовик врезался в стоящий автомобиль на КАД Авария дня. Грузовик врезался в стоящий автомобиль на КАД Авария дня. Серьёзная авария с участием двух автомобилей LADA Авария дня. Серьёзная авария с участием двух автомобилей LADA Авария дня. "Учитель" спровоцировал серьёзное ДТП Авария дня. "Учитель" спровоцировал серьёзное ДТП

На что жалуетесь?

Вернуться