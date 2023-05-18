Врезался в припаркованный автомобиль и скрылся

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11 мая в Оренбурге мужчина на велосипеде не вписался в поворот и врезался в припаркованный автомобиль, после чего поднялся и ушёл. Происшествие попало в объектив камеры уличного наблюдения.
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