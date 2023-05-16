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Дорожный конфликт на трассе М5 в Челябинской области

Дорожный конфликт на трассе М5 в Челябинской области

Автор:
16 мая 2023 13:05
Сообщество : Аварии
Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   драка   машина   
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Два водителя большегрузов не поделили дорогу (обошлось без ДТП) и в качестве меры воспитания один решил побить другого. Дальнобойщика госпитализировали, а произошедшим уже заинтересовались в полиции.

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Метки: ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   драка   машина   
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34  комментария
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5k
Андрей 2 часа назад
переборщил. хорошо хоть не убил.
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11k
Олегbl4 18 минут назад
Куда они там друг друга обгоняли?

10.3. Вне населенных пунктов разрешается движение:

- мотоциклам, легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях - со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах - не более 90 км/ч;

- автобусам, в которых места для сидения пассажиров оборудованы ремнями безопасности, предназначенным для перевозки исключительно сидящих пассажиров, - не более 90 км/ч, другим автобусам - не более 70 км/ч;

- легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях - не более 90 км/ч, на остальных дорогах - не более 70 км/ч;

- грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, - не более 60 км/ч;

- автобусам, осуществляющим организованные перевозки групп детей, - не более 60 км/ч;
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11k
Олегbl4 21 минуту назад
Где в новостях говорилось, что второй водила автобуса.
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2k
mikhanych 23 минуты назад
так все хорошо начиналось... не взял бы железку, просто отпинал - самооборона (статья только пузану), а тут статья прилетит
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1k
Сергей Викторович Полчаса назад
Меня всегда поражает как люди могут быть настолько уверены в своей силе???? Вот он взял монтировку и пошел давать [мат]...ы. Он ведь был уверен что он такой крутой, да еще и с монтировкой - он всех победит, всех укачает. Он вообще понимал что этой монтировкой можно человеку нанести ущерб здоровью и страдания??? Теперь поймет! Как хорошо, все ему влетело его же монтировкой.
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5k
Михаил Полчаса назад
Монтировкой по голове это он конечно зря.
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2k
Dmitry Tarasov Полчаса назад
Вообще может присесть как за попытку убийства. Удары наносились по голове. Скажут что если бы не пассажиры - то убил бы - и привет. Убрать из уравнения пассажиров - срок поменьше - зависит от тяжести увечий. Бил бы по жопе и не со вей дури вообще бы ничего не было, кроме, возможно, разборок с ГИБДД.
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268
устал я от вас Полчаса назад
Жирный хорошую биту купил, прям как для себя выбирал )))
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12k
GROMOZEKA 37 минут назад
Т.е. они г@ндоны не только по отношению к водителям легковых авто, но и друг с другом.
Окончательно убеждаюсь, что 90%водил грузовиков, тупо петушня.
И это не просто слова, а жизненный опыт встреч с этими гомиками.
Рекльно адекватных процентов 10 не более.
Недавно ездил по М4, меня пару таких упырей с семьей чуть на тот свет не отправили, резко без поворотов перестраиваясь во время моего обгона
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24k
MrGod 40 минут назад
Дегенераты, обоих на нары и на долго, социально опасны и тупы.
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9k
МихА 46 минут назад
Жирный сам напросился... Но о чём думают люди когда бьют по башке палкой??? мог ведь и убить
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268
устал я от вас МихА Полчаса назад
Когда дерёшься, думать особо не приходится. А убить до мог конечно и сел бы за это.. Да и сейчас подтянуть до реального срока не сложно. Но по мужски поступил правильно. И биту забрал и ей же жирному втащил. Впредь это сало будет себя спокойней вести.
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7k
Дмитрий 48 минут назад
Всё прекрасно. И 3.14....й получил, и полиции ни чего выяснять для второго не надо. Количество ударов, куда наносились.....прекрасно просто. ....Да ещё и выложил ......до...ёб просто!!!! Ну напишут "смягчающее вину обстоятельство: противоправность поведения потерпевшего явившегося поводом для преступления" и дадут не 2 и 6, а 2..... Прекрасно просто всё...
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617
Дмитрий Час назад
Ну и как толстому полудурку теперь ехать, с такой психологической травмой? Уже и ночью спасения нет от этих п...ов.
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587
Димыч Час назад
Кто-то больше ездить не будет...
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5k
alex Час назад
не надо так, да и сливать в сеть не надо
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8k
SuperTroll Час назад
Жирный с монтажкой так самоувернно шел...нооо не все так просто. На ровном месте устроили такое шоу. Два возможных лобовых дтп, тяжкие телесные со всеми вытекающими..
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1k
Максим Макашев Час назад
да уж, закончились НОРМАЛЬНЫЕ дальнобойщики. Раньше, когда в ночное время идёшь на обгон, сначала запрашиваешь по рации у впереди едущего - КАК ТАМ ДОРОГА ВПЕРЕДИ? НЕТ ЛИ ВСТРЕЧНЫХ МАШИН?. А в процессе обгона тот, которого ты обгоняешь, ещё включал дальний или "люстру", чтобы тебе была лучше видна дорога , да и встречные, если такие имеются снижали скорость.
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14k
Alex Час назад
Дальнобойщики дружная семья, говорили они, всегда готовы помочь и прийти на помощь, говорили они......
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328
Андрей Alex Час назад
Рег это автобус. Звук дверей открывающихся слышно и выходит справа. А разнимать судя по всему пассажиры пытаются
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28k
Levyathan Час назад
Вот сколько говорят о хвалебной взаимовыручке и этикету среди дальнобоев- на деле все не так. Работаю в логистике, дальнобоев вижу часто. 9 из 10 -конченые мудаки .Как раз, как эти двое.
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292
Maikl Час назад
Мдааааа судя по развернувшемуся "сценарию", "регу" неслабую статейку можно прилепить ....
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4k
MadShark Час назад
Рег, если верить новостям, не большегруз, а автобус. Друг друга не пускали на обгон.
ЗЫ. Оба два идиоты эталонные
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