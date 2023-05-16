Дорожный конфликт на трассе М5 в Челябинской области

Два водителя большегрузов не поделили дорогу (обошлось без ДТП) и в качестве меры воспитания один решил побить другого. Дальнобойщика госпитализировали, а произошедшим уже заинтересовались в полиции.

0 0:45 - обгон

2:30 - драка

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