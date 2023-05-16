Дорожный конфликт на трассе М5 в Челябинской области

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Два водителя большегрузов не поделили дорогу (обошлось без ДТП) и в качестве меры воспитания один решил побить другого. Дальнобойщика госпитализировали, а произошедшим уже заинтересовались в полиции.
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Метки: ДТП аварии авто авто аварии автомир автомобили видео драка машина
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10.3. Вне населенных пунктов разрешается движение:
- мотоциклам, легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях - со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах - не более 90 км/ч;
- автобусам, в которых места для сидения пассажиров оборудованы ремнями безопасности, предназначенным для перевозки исключительно сидящих пассажиров, - не более 90 км/ч, другим автобусам - не более 70 км/ч;
- легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях - не более 90 км/ч, на остальных дорогах - не более 70 км/ч;
- грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, - не более 60 км/ч;
- автобусам, осуществляющим организованные перевозки групп детей, - не более 60 км/ч;
Окончательно убеждаюсь, что 90%водил грузовиков, тупо петушня.
И это не просто слова, а жизненный опыт встреч с этими гомиками.
Рекльно адекватных процентов 10 не более.
Недавно ездил по М4, меня пару таких упырей с семьей чуть на тот свет не отправили, резко без поворотов перестраиваясь во время моего обгона
ЗЫ. Оба два идиоты эталонные