В Краснодаре блогер на BMW покатал мужчину на крыше, примотав его скотчем

В Краснодаре была замечена "адская смесь" в виде блогера на BMW, который катал своего молодого человека на крыше автомобиля, примотав его скотчем. Чего только не сделают ради лайков в социальных сетей.

0 Однако в ГИБДД не оценили их творческий порыв. Как говорится в релизе местного МВД, на 31-летнего водителя составлен административный протокол по ч.2 ст.12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки пассажира»,.



В отношении 20-летнего пассажира решается вопрос о привлечении к административной ответственности.