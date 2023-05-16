В Краснодаре блогер на BMW покатал мужчину на крыше, примотав его скотчем

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В Краснодаре была замечена "адская смесь" в виде блогера на BMW, который катал
своего молодого человека на крыше автомобиля, примотав его скотчем. Чего только не сделают ради лайков в социальных сетей.
Однако в ГИБДД не оценили их творческий порыв. Как говорится в релизе местного МВД, на 31-летнего водителя составлен административный протокол по ч.2 ст.12.23 КоАП РФ «Нарушение правил перевозки пассажира»,.
В отношении 20-летнего пассажира решается вопрос о привлечении к административной ответственности.
В отношении 20-летнего пассажира решается вопрос о привлечении к административной ответственности.
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