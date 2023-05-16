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В Краснодаре блогер на BMW покатал мужчину на крыше, примотав его скотчем

В Краснодаре блогер на BMW покатал мужчину на крыше, примотав его скотчем

Автор:
16 мая 2023 11:03
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   краснодар   лгбт   машина   
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В Краснодаре была замечена "адская смесь" в виде блогера на BMW, который катал своего молодого человека на крыше автомобиля, примотав его скотчем. Чего только не сделают ради лайков в социальных сетей.

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Метки: BMW   ДТП   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   краснодар   лгбт   машина   
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2  комментария
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5k
Андрей Час назад
медовый месяц так отмечают? )
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86
ЧЕбуратор Час назад
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