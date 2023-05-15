Угнал машину скорой помощи и устроил серию ДТП

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По предварительной информации, скорую из больничного двора угнал мужчина с психическим расстройством. В момент обнаружения гражданин щеголял в трусах и имел при себе лопату.
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В своих показаниях он пояснил - "Без трусов и лопаты в этом деле никак".