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Угнал машину скорой помощи и устроил серию ДТП

Угнал машину скорой помощи и устроил серию ДТП

Автор:
15 мая 2023 10:50
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   скорая помощь   угон   
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По предварительной информации, скорую из больничного двора угнал мужчина с психическим расстройством. В момент обнаружения гражданин щеголял в трусах и имел при себе лопату.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   скорая помощь   угон   
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Компьютер DELL монитором 45 минут назад
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32k
АнтонПолднев Час назад
В момент обнаружения гражданин щеголял в трусах и имел при себе лопату.(с)
В своих показаниях он пояснил - "Без трусов и лопаты в этом деле никак".
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