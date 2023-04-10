Водитель не заметил и раздавил ребёнка на пешеходном переходе

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Трагедия произошла в городе Павловский Посад Московской области на улице Большой Покровской. 34-летний водитель внедорожника Фольксваген Туарег на пешеходном переходе допустил наезда на ребёнка 2012 года рождения. От полученных травм школьница погибла на месте.
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Это [мат] конечно, страшно. Несколько жизней сломать невнимательностью