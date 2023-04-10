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Водитель не заметил и раздавил ребёнка на пешеходном переходе

Водитель не заметил и раздавил ребёнка на пешеходном переходе

Автор:
10 апреля 2023 09:30
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   пешехода сбили   смертельное дтп   
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Трагедия произошла в городе Павловский Посад Московской области на улице Большой Покровской. 34-летний водитель внедорожника Фольксваген Туарег на пешеходном переходе допустил наезда на ребёнка 2012 года рождения. От полученных травм школьница погибла на месте.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   пешехода сбили   смертельное дтп   
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14  комментариев
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8k
Том Сойер 3 часа назад
Таким му.дакам надо телефоны в зад запихивать - пока из пасти обратно лезть не начнут!!! Лишил ребёнка жизни, сука!
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920
Nik Nik 9 минут назад
Ребенка уже нет. Почему этот мудак ещё жив ?
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456
Руслана Тарасова 55 минут назад
А потом выяснится, что за рулём был "очень уважаемый человек" и его надо понять и простить.....
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20k
What??? 57 минут назад
При осуществлении поворота нарушил ПДД, совершив выезд на полосу встречного движения и в итоге убил ребенка МРАЗЬ!
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3k
Natalia Час назад
Я как водитель со стажем просто не могу понять, как можно было НЕ увидеть.
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1k
Сергей А 3 часа назад
Вот же гандон! Всегда удивляло как такие [мат].. бы умудряются дорогие иномарки брать себе. Мозги чтоли СУКИ в обмен отдают?
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3k
Дмитрий 3 часа назад
бля, вот зарули ты по правилам и все было бы хорошо для всех... Предположу что смотрел в правую сторону, пока девчонку видно было, а когда поехал - она за стойкой оказалась...
Это [мат] конечно, страшно. Несколько жизней сломать невнимательностью
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675
ruslan d 3 часа назад
Офигеть , как он ее не увидел то ???
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