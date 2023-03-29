Такого "паровозика" вы ещё не видели

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Массовое ДТП произошло в Иркутске на улице Кожова. Как всегда "неожиданно" для ранней весны выпал снег и город встал в десятибалльных пробках. Обошлось без пострадавших. Сколько машин насчитали?
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