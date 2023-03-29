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Такого "паровозика" вы ещё не видели

Такого "паровозика" вы ещё не видели

Автор:
29 марта 2023 10:30
Сообщество : Аварии
Метки: Иркутск   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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Массовое ДТП произошло в Иркутске на улице Кожова. Как всегда "неожиданно" для ранней весны выпал снег и город встал в десятибалльных пробках. Обошлось без пострадавших. Сколько машин насчитали?

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Метки: Иркутск   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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9  комментариев
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1k
naf-naf Час назад
В Иркутске уже в летнюю переобулись что ли? Как то совсем рановатенько. Я из Красноярска и переобуюсь только к 1 мая
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2k
Илья 44 минуты назад
Гн хватает озвучки из марио, когда монетки из кирпичей вылетают
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1k
pipezzz 47 минут назад
Ну тут мне кажется даже не снеге дело, а в резких заморозках после оттепели. Ледяная горка получилась и снежком еще сверху присыпало. Там и на зимней резине не особо затормозишь.
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465
Ivan Shotgun Час назад
gang bang !!!
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4k
Старичок 2 часа назад
так и заводятся полезные знакомства и новые пары)))
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5k
Leonid 2 часа назад
Кто последний? Я за вами!
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53k
dima423 2 часа назад
как хорошо припарковались)) компактненько)
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