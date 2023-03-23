Авария дня. Пьяный водитель устроил кульбит со смертельным исходом

3355
1
1
22 марта в городе Стрежевом Томской области пьяный водитель Toyota Corolla разогнался до огромной для города скорости, перевернулся и по пути снёс двух случайных прохожих, которые двигались по пешеходной дорожке. В итоге 69-летняя женщина скончалась на месте, а 56-летняя женщина в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. Судя по видео виновник аварии не пострадал.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. На Сахалине легковушку смяло до багажника
- Авария дня. Смертельное ДТП под Сургутом
- Авария дня. Смертельная прогулка пешехода по ночной трассе
- Авария дня. В последний путь через проезжую часть
- Уходя от столкновения сбили пенсионерку
Метки: аварии авария дня авто авто аварии автомир автомобили видео дтп машина пешехода сбили смертельное дтп
Новости партнёров
реклама
Слабые у нас законы в отношении пьяни.
4. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть человека, если оно:
а) совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения;
наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Если тут 7 лет, то это для акловода будет манной небесной.