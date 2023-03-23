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Авария дня. Пьяный водитель устроил кульбит со смертельным исходом

Авария дня. Пьяный водитель устроил кульбит со смертельным исходом

Автор:
23 марта 2023 09:38
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   пешехода сбили   смертельное дтп   
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22 марта в городе Стрежевом Томской области пьяный водитель Toyota Corolla разогнался до огромной для города скорости, перевернулся и по пути снёс двух случайных прохожих, которые двигались по пешеходной дорожке. В итоге 69-летняя женщина скончалась на месте, а 56-летняя женщина в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. Судя по видео виновник аварии не пострадал.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   пешехода сбили   смертельное дтп   
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27  комментариев
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5k
Андрей 5 часов назад (изменен)
Люди даже не по переходу двигались, не по дороге.... жесть. раскидало как бумажных.
Слабые у нас законы в отношении пьяни.
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1k
Duke_kir 58 минут назад
Ссылка vk.com
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34k
Барклай 2 часа назад
Даже на войну не надо, вот тебе и прилёт с верху
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73k
Доктор Джонс 2 часа назад
Охренеть! Жуть!
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2k
Alex 2 часа назад
Пиз**ц... Вот ведь гнида.
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5k
vasilykopkov 4 часа назад
Твой дом - тюрьма...
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37k
Aleks 4 часа назад
Збз акловод покатался... 10тка минимум.
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3k
vfrcbvec 4 часа назад
Расстрелять на )(уй
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6k
Компьютер DELL монитором 4 часа назад
Мразота .
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4k
Citizenn 4 часа назад
Подонок
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805
Николай 4 часа назад
Не понимаю почему синих которые очевидно настолько синие, что тачкой управлять вообще не в состоянии обязательно пробивает гонять!? Полз бы себе спокойно до первого мента раз прям ну вот не мог он скотина за руль не сесть... Урод блин. Неприятное видео.
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67k
Татьяна Юсова 4 часа назад
Извините, а какого урода это насмешило?
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1k
Дмитрий Богданов 4 часа назад
На 7 лет в тюрьму и конфискация имущества в пользу семей пострадавших!
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3k
MPEG-8 4 часа назад
Как правило, это рецидивисты, если его кто из родственников жертв прихлопнет, то правильно сделает.
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2k
Дмитрий 5 часов назад
Преступника не оправдываю. Но насчёт огромной для города скорости есть сомнения. С учётом +20 бесплатных он мог даже на штраф за скорость не разогнаться.
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102
Яна Денисова 5 часов назад
просто приличных слов нет - женщин раскидало как пушинок..из-за какой-то пьяной сволочи такая беда..ну вот что с такими сволочами делать? их даже пожизненное лишение прав не остановит - нет прав? фигня! всё равно набухаюсь и полезу за руль. я так понимаю,что таких водятлов остановит только пуля в лоб.
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227
Янис 5 часов назад
Подонок... За езду в нетрезвом состоянии априори должны сажать. Ну а за такое - пусть сидит до конца жизни.
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