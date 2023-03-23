Авария дня. Пьяный водитель устроил кульбит со смертельным исходом

22 марта в городе Стрежевом Томской области пьяный водитель Toyota Corolla разогнался до огромной для города скорости, перевернулся и по пути снёс двух случайных прохожих, которые двигались по пешеходной дорожке. В итоге 69-летняя женщина скончалась на месте, а 56-летняя женщина в тяжёлом состоянии была доставлена в больницу. Судя по видео виновник аварии не пострадал.