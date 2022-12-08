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Авария дня. В Подмосковье пьяный водитель BMW насмерть сбил мужчину

Авария дня. В Подмосковье пьяный водитель BMW насмерть сбил мужчину

Автор:
08 декабря 2022 13:15
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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В подмосковном Серпухове погиб пешеход. На кадрах видно, что одна машина остановилась на пешеходном переходе, а водитель BMW не остановился и буквально снёс человека.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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16  комментариев
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795
Олеся К 3 часа назад
вот ну зачем люди перебегают....надо же смотреть!!!
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15k
Vital Idol Полчаса назад
пешеход обязан убедиться в безопасности перехода (п.4 ПДД)
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122
cfhfwby Час назад
Скажу так: да, подонок виноват, но и пешеходы считают себя бессмертными что ли? Как только видят "зебру" так прыгают на нее, как на островок безопасности-читают смартфон, говорят по нему, не смотрят по сторонам перед тем, как шагнуть на "зебру". А ведь в правилах сказано и для пешеходов кое что: прежде чем перейти дорогу, убедитесь, что вас пропускают. И еще, этого в правилах нет, но: не бегите по переходу сломя голову, посмотрели , пошли, дошли до середины, убедитесь, что на второй полосе не несется авто, встречное или обгоняющее, если полос несколько. Люди разные за рулем, к тому же и там полно таких, которые залипают в смартфонах (!).
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267
Johnny Espoleto 2 часа назад
При покупке БМВ видимо есть обязательное условие- покупатель просто обязан сделать себе лоботомию!
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3k
pinbalist 3 часа назад
А можно бмвода тоже башкой о столб?
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22k
Inter 3 часа назад
а нафига он побежал то?? чет не понял я, он же только до половины перехода прошел
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8k
Борис Карабанов 3 часа назад
Мне одно не понятно - откуда у таких животных деньги на машины, порой,на дорогие машины? Может быть, всё-таки что-то не совсем так в нашем обществе, коли в нём могут припеваючи, комфортно жить такие уроды?
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