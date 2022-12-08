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В подмосковном Серпухове погиб пешеход. На кадрах видно, что одна машина остановилась на пешеходном переходе, а водитель BMW не остановился и буквально снёс человека.
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После сильнейшего удара пешеход отлетел головой прямо в столб. Смерть наступила мгновенно. Погибшему было 47 лет.
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Очевидцы рассказали, что водитель BMW попытался скрыться, но таксист преградил ему дорогу.
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