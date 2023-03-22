Предупредили, не послушался, продырявили. Очередная смерть в США

В Бруклине, США, водитель-пенсионер превысил скорость, а когда его остановила полиция, не придумал ничего лучшего, чем достать пистолет и устроить перестрелку. Финал не заставил себя долго ждать.

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В Бруклине, США, водитель-пенсионер превысил скорость, а когда его остановила полиция, не придумал ничего лучшего, чем достать пистолет и устроить перестрелку. Финал не заставил себя долго ждать. 2023-03-22T13:57:24+03:00