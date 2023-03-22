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Предупредили, не послушался, продырявили. Очередная смерть в США

Предупредили, не послушался, продырявили. Очередная смерть в США

Автор:
22 марта 2023 13:57
Сообщество : Аварии
Метки: Оружие   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
3224
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В Бруклине, США, водитель-пенсионер превысил скорость, а когда его остановила полиция, не придумал ничего лучшего, чем достать пистолет и устроить перестрелку. Финал не заставил себя долго ждать.

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Метки: Оружие   США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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35  комментариев
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18k
Александр 4 часа назад
Выписать штраф водителю, он продолжит нарушать, посадить, он выйдет и так же продолжит, а если пристрелить, то перестанет до конца жизни
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337
GomelSky 18 минут назад
нужно было миномётом добить
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234
Человек Наблюдающий 24 минуты назад
ГТА 6 - движок бомба))
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17k
Михаил Гривин Полчаса назад
Всегда прикалывало, как они в нарушителя всю обойму всаживают. Жесть вообще, там нереально выжить.
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860
kolobok263 36 минут назад
На заднем плане машины с людьми стоят. По директрисе выстрелов все возможные рикошеты по людям на передних сидениях
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15k
Элитный тигр Час назад
И пох им на рикошеты от асфальта и кучу машин с водилами и пассажирами. если бы такое показали у нас.... уууууууууууууууууу, как либервота бы разнылась...
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499
ZeroCross.ru Час назад
ушел красиво - в Призрачном Патруле вакансия заполнилась
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32k
Виктор Час назад
Они чё там, "Флобером" вооружены? По количеству выстрелов - там рота лечь должна.
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234
Человек Наблюдающий vasilykopkov Полчаса назад
Ну не знаю...я под наркотой чувствую всё и сразу)))))))))
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10k
wild cat Час назад
в бруклине дороги хуже чем у нас в городе!
а дедушко дебил.
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3k
MPEG-8 2 часа назад
Как не посмотришь видео с полицейскими из США, то складывается впечатление, что у них работают в полиции очень истеричные люди, то через лобовое стреляют, то как здесь палит без остановки сам не понимая куда.
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477
Dima Udo 2 часа назад
Стоят люди в пробке, а коп шмаляет из пистолета! А если рикошет прилетит?
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6k
Vladimir 2 часа назад
Дедушка старый, ему все равно.
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5k
alex 2 часа назад
сьездил за хлебушкем, замочили как в ГТА
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119
samoilenko-yura123 2 часа назад
дедок похоже вискаря перебрал! еле на ногах стоит.
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6k
Дмитрий 2 часа назад
Лучшее, что можно сделать во время стрельбы, это снимать видосик. Не ну, пуля же не дура. Куда попало не полетит.
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32k
Юр21 3 часа назад
Истерика и рюкзак патронов...
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1k
Alex 3 часа назад
"Дедушка старый, ему все равно"
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28k
Юрий 3 часа назад
Пенсионер на пару килограмм в весе прибавил...
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1k
Капитошка 4 часа назад
Пенсионер?Самовыпил с помощью полиции.
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9k
Бритва 4 часа назад
ничего страшного.
каждый день в мире рождается 400 тыс. новых людей.
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