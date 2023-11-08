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Полис ОСАГО больше не спросят при постановке автомобиля на учёт

Полис ОСАГО больше не спросят при постановке автомобиля на учёт

Автор:
08 ноября 2023 14:10
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ОСАГО   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   страховка   штраф   
933
1
В Госдуме приняли законопроект, согласно которому страховой полис ОСАГО исключен из перечня документов, необходимых для регистрации автомобиля. Закон принят депутатами в первом чтении.

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Метки: Автовсячина   ОСАГО   ПДД   авто   автомир   автомобили   закон   машина   страховка   штраф   
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9  комментариев
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3k
Игорь Час назад
осталось полисосаго вообще от автомобиля отвязать. какая гражданская ответственность может быть у автомобиля? только у водителя.
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3k
ddp Полчаса назад
Т.е. теперь ОСАГО вообще можно будет не покупать? Максимум будет небольшой штраф при остановке инспектором, если у инспектора будет желание заниматься этой волокитой.
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11k
Б.Касторский 49 минут назад
Всегда удивляло, вот смотрите, человек без прав может купить автомобиль и поставить его на учет. Но без ОСАГО этого сделать не может. Глупо? Конечно. Он равно и без прав не сможет поехать и без ОСАГО.
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590
vipilshik Час назад
Ну слава Богу! Теперь мотоцикл можно на учёт ставить ехать. А то хрен кто страховать хочет.
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