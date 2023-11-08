Полис ОСАГО больше не спросят при постановке автомобиля на учёт

Главный редактор журнала «За Рулём» Максим Кадаков: «Давно пора! Какое отношение имеет полис ОСАГО к регистрации автомобиля или других ТС? Регистрировать транспорт без полиса – можно, а вот ездить – нельзя. Именно такой должна быть логика».



Напомним, что в данный момент для того, чтобы зарегистрировать машину в ГИБДД, необходимо иметь оформленный на нового владельца полис ОСАГО.



Означает ли, что принятие закона облегчит жизнь автовладельцам? Скорее всего, нет. Максим Кадаков считает, что в скором времени штрафы за отсутствие полиса ОСАГО могут повысить.



Максим Кадаков: «Но радоваться рано, поскольку это нововведение облегчит жизнь, однако страховые компании руку с пульса не снимут – и в обозримом будущем камеры фотовидеофиксации будут включены на контроль наличия полисов ОСАГО. И штраф за отсутствие полиса наверняка повысят. Вот и будет контроль на дорогах».