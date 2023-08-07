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В России могут вернуть штрафы за превышение средней скорости

В России могут вернуть штрафы за превышение средней скорости

Автор:
07 августа 2023 15:44
Сообщество : Автомир
Метки: Автовсячина   ПДД   Россия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
1085
1
Минтранс собирается вернуть штрафы за превышение средней скорости. Практика ранее существовала, но её пару лет назад отменили из-за несоответствия законодательству. В министерстве хотят устранить эти законодательные пробелы.

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Метки: Автовсячина   ПДД   Россия   авто   автомир   автомобили   закон   машина   штраф   
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6  комментариев
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8k
soar Час назад
Лучше бы они озаботились соответствием установленных знаков реальной дорожной обстановке.
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1k
lobster 24 минуты назад
А дальше - определять скорость через спутник, и камеры вообще будут не нужны. Такая цена за нашу безопасность на дорогах.
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3k
Василий Афиногенов Час назад
а вот и штраф "за воздух"
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34k
АнтонПолднев 2 часа назад
У нас по моему никто не отменял. Скрин не могу сейчас дать, но камеры вход/выход есть.
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