В России могут вернуть штрафы за превышение средней скорости

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Минтранс собирается вернуть штрафы за превышение средней скорости. Практика ранее существовала, но её пару лет назад отменили из-за несоответствия законодательству. В министерстве хотят устранить эти законодательные пробелы.
Минтранс даже разработал проект поправок в ПДД и КоАП. Появится определение средней скорости. Оно будет звучать так:
«Значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка».
В 2023 году дорожные камеры вынесли 160 миллионов постановлений, более 95% из которых – за превышение скоростного режима на 20–40 км/ч.
«Значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка».
В 2023 году дорожные камеры вынесли 160 миллионов постановлений, более 95% из которых – за превышение скоростного режима на 20–40 км/ч.
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Метки: Автовсячина ПДД Россия авто автомир автомобили закон машина штраф
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