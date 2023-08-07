В России могут вернуть штрафы за превышение средней скорости

Минтранс даже разработал проект поправок в ПДД и КоАП. Появится определение средней скорости. Оно будет звучать так:



«Значение, равное отношению длины участка дороги с установленным ограничением скорости движения транспортных средств ко времени, затраченному транспортным средством на преодоление данного участка».



В 2023 году дорожные камеры вынесли 160 миллионов постановлений, более 95% из которых – за превышение скоростного режима на 20–40 км/ч.