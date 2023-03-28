В Челябинске на Комсомольском проспекте 18-летний подросток на самокате сбил пожилую женщину и не придумал ничего лучшего, чем скрыться с места аварии. Женщине понадобилась медицинская помощь. Трусливого самокатчика смогли найти и составили на него протоколы по административным статьям - за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью и невыполнение обязанностей в связи с ДТП.

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