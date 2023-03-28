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Сбил пешехода и скрылся

Сбил пешехода и скрылся

Автор:
28 марта 2023 13:08
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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В Челябинске на Комсомольском проспекте 18-летний подросток на самокате сбил пожилую женщину и не придумал ничего лучшего, чем скрыться с места аварии. Женщине понадобилась медицинская помощь. Трусливого самокатчика смогли найти и составили на него протоколы по административным статьям - за нарушение ПДД, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью и невыполнение обязанностей в связи с ДТП.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   
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4  комментария
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9k
Antonium 2 часа назад
Сначала удивился что это ДТП, потом прочитал изменения в ПДД: "Средство индивидуальной мобильности транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя». К таковым относятся электросамокаты, гироскутеры, моноколёса и еще ряд малогабаритных форм транспорта. Вот это полезные изменения.
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3k
ProstoBoBka 52 минуты назад
Да з.а.е.б.л.и эти самокатчики и доставщики на электровелосипедах! Носят по тротуарам! Сбивают и сразу по [мат] петушары!
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8k
SuperTroll 2 часа назад
Еще одно доказательство того, что на электросамокатах, ездят только петихуипаные. Этим утыркам удалось невозможное, объединить ненависть к себе и водителей и пешеходов.
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