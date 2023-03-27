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Даже в кино такого не увидишь. К чему может привести отвалившееся колесо

Даже в кино такого не увидишь. К чему может привести отвалившееся колесо

Автор:
27 марта 2023 11:03
Сообщество : Аварии
Метки: США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   колесо   машина   
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В Лос-Анджелесе, США, отвалившееся колесо пикапа устроило очень зрелищное ДТП с участием автомобиля Kia SOUL, который взлетел в воздух на несколько метров и приземлился на крышу. Колесо оказалось настолько коварным, что решило добить уже уничтоженный автомобиль ударом сзади. В это сложно поверить, но сообщается, что никто не пострадал.

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Метки: США   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   колесо   машина   
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6  комментариев
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22k
homerchik 21 минуту назад
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127k
Аааа Минуту назад
показательно для тех, кто не любит пристегиваться на заднем сидении, со словами: "а что? мы аккуратно едем".
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3k
Alexander Parshuto 2 минуты назад
"В это сложно поверить, но сообщается, что никто не пострадал." Вот поэтому я езжу на корейцах ))
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11k
Shtoppi 9 минут назад
етить твою мать! а как воспарил то!?
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6k
Sanar 9 минут назад
Летающая киа соол, это круто, так не фартануть может только очень "везучему" человеку.
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Андрей 18 минут назад
эпичнее было бы только в кузов пикапа запрыгнуть
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