Даже в кино такого не увидишь. К чему может привести отвалившееся колесо

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В Лос-Анджелесе, США, отвалившееся колесо пикапа устроило очень зрелищное ДТП с участием автомобиля Kia SOUL, который взлетел в воздух на несколько метров и приземлился на крышу. Колесо оказалось настолько коварным, что решило добить уже уничтоженный автомобиль ударом сзади. В это сложно поверить, но сообщается, что никто не пострадал.
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