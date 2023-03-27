Внимательный пешеход - живой пешеход

В Дагестане 23-летний водитель грузовика проехал на красный сигнал светофора и едва не задавил пешехода. Водителя нашли и составили на него 2 протокола - по ч.1 статьи 12.12 КоАП РФ - проезд на запрещающий сигнал светофора - 1000р, и по статье 12.18 КоАП РФ - непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения - 2500р.

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