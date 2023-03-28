Цена езды без шлема

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Видео из Китая. Подробностей, к сожалению, нет, но даже по видео понятно, сколько теперь проблем будет у этой девушки. Особенно пугают разлетающиеся зубы.
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В Тае и Грузии, даже желания нет садиться на 2 колеса, несмотря на 100 000 км которые успел накрутить до этого.
К чёрту подробности!