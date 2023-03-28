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Цена езды без шлема

Цена езды без шлема

Автор:
28 марта 2023 09:53
Сообщество : Аварии
Метки: Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   шлем   
776
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1
Видео из Китая. Подробностей, к сожалению, нет, но даже по видео понятно, сколько теперь проблем будет у этой девушки. Особенно пугают разлетающиеся зубы.

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Метки: Китай   аварии   авто   авто аварии   автомир   автомобили   видео   дтп   машина   шлем   
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11  комментариев
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4k
Wertos 2 часа назад
Мозгов там нет, ничего страшного !
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3k
kleyman 14 минут назад
Красота и улыбка веером
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596
ruslan d 20 минут назад
скорей без мозгов ...
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−8
Валера Петров 24 минуты назад
Категорию А открыл в 12 ом году. Экипировка всегда стоила почти столько же сколько мотоцикл. С асфальтом встречался в экипировке, без нее не хочу.
В Тае и Грузии, даже желания нет садиться на 2 колеса, несмотря на 100 000 км которые успел накрутить до этого.
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16k
Alex Полчаса назад
Капот китайской машины.......
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159
Шпрота Втомате 36 минут назад
жаль она в камеру не улыбнулась после)))))))))))
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19k
alexis 51 минуту назад
Дратути.
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5k
Frank Borman Час назад
Это норма (для Китая). Народу там много, так что никому ее не жалко.
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3k
Наблюдатель 2 часа назад
Едва ли именно этот ролик доказывает необходимость в шлеме. Ибо в азии, те кто катаются на подобных скутерах, используют шлемы с открытым лицом, а удар пришелся именно в лицо.
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5k
Горожанин 2 часа назад
"Подробностей, к сожалению, нет"

К чёрту подробности!
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