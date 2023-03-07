Транспортные средства о которых вы, вероятно, никогда не слышали

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История автомобилестроения началась с 1885 года и с того момента инженеры и изобретатели работают не покладая рук, чтобы сделать что-то новое, прорывное или просто необычное. В сегодняшнюю подборку вошли машины-амфибии, необычный двухколёсный транспорт и даже автомобили на случай зомби апокалипсиса.
Ти-рекс
Первое странное средство передвижения, начинающее наш список, буквально создает волны. Сейсмические волны. Ти-рекс - грузовик, созданный имитировать маленькие землетрясения. Он использует большой шейкер, чтобы бить и стучать по земле. Грузовик может менять положение вибрации с вертикального на горизонтальное простым нажатием кнопки.
Потом разные сейсмически волны записываются умными датчиками Ти-рекса, размещенными на поверхности земли. Инженеры собирают эти данные, чтобы понять, как лучше построить или изменить сооружения в случае необходимости.
Ти-рекс- это инновационный шаг в возведении устойчивых к землетрясениям строений в тех регионах, где сильна сейсмическая активность. Это средство передвижения весом 64 тыс тонн и колесами 1,5 метров высотой уже побывало в Новой Зеландии в 2013 году, чтобы помочь местным инженерам справиться с сейсмической проблемой после серии разрушительных землетрясений, произошедших в этой стране двумя годам ранее.
Землетрясении было таким сильным, что жителям пришлось покинуть около 7500 домов. Они были сильно разрушены, и многие строения потом пришлось снести.
Ти-рекс принадлежит Техасскому университету. В данный момент это единственный работающий трехосный вибрационный грузовик. Грузовик, который создает землетрясения… Это звучит странно.. И одновременно очень круто!
Потом разные сейсмически волны записываются умными датчиками Ти-рекса, размещенными на поверхности земли. Инженеры собирают эти данные, чтобы понять, как лучше построить или изменить сооружения в случае необходимости.
Ти-рекс- это инновационный шаг в возведении устойчивых к землетрясениям строений в тех регионах, где сильна сейсмическая активность. Это средство передвижения весом 64 тыс тонн и колесами 1,5 метров высотой уже побывало в Новой Зеландии в 2013 году, чтобы помочь местным инженерам справиться с сейсмической проблемой после серии разрушительных землетрясений, произошедших в этой стране двумя годам ранее.
Землетрясении было таким сильным, что жителям пришлось покинуть около 7500 домов. Они были сильно разрушены, и многие строения потом пришлось снести.
Ти-рекс принадлежит Техасскому университету. В данный момент это единственный работающий трехосный вибрационный грузовик. Грузовик, который создает землетрясения… Это звучит странно.. И одновременно очень круто!
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LMV 496 La Moto Volante
Созданный, чтобы отрицать законы физики, Лэ эм ви 496 ла мотто воланте – машина, снабжённая реактивным двигателем с наклонными 4 колесами, и невероятным огнедышащим двигателем Мазератти мощностью 496 л.с. Наверно, для тех, кто не в теме, эта информация может быть непонятной. Проще говоря, это – летающий мотоцикл. Машина поменяла работающий на бензине двигатель на электрический. и получилась скорость в 96 км/ч, когда мотоцикл работает в режиме обычного средства передвижения. Это происходит по щелчку переключателя. Колеса с помощью гидравлической системы меняют положении с вертикального на горизонтальное. И дают насладиться скоростью.
4 реактивных двигателя находятся над колесами. И через минуту вы может сказать «пока» земле. Мотоцикл удивительно легкий - он весит всего 160 кг. Но зато выдает 270 фунтов тяги при 1300 л.с. Внутри композитного корпуса находится керосиновый бак с вместимостью баков, которой хватает для полета длительностью 10 минут. Во время полета гонщик имеет доступ ко всей необходимой информации – скорости, положению и высоте, которые можно увидеть ан панели. Джойстики находятся по краям от нее. Рукоятки позволяют управлять полетом. Хотя это не самое безопасное средство передвижения, которое стоит в вашем гараже, ее 4 двигателя были сделаны специалистами, которые разрабатывали в НАСА летающие средства. Так что все вполне законно. Мотоцикл может подниматься в воздух на высоту 1 метр. Так что можно не переживать по поводу того, что вы с него упадете.
Сверхгрузоподъемное амфибийное транспортное средство
Очень тяжелые средства передвижения иногда могут передвигаться по воде, от машин до автодомов. Ну что может быть еще тяжелее? Может. Сверхгрузоподъемное амфибийное транспортное средство – невероятное средство передвижения по воде и, наверно, самое лучшее военное амфибийное транспортное средство на рынке. Она применяет особую протекторную систему, за счет чего становится невероятно легкой, и шины с воздушно-механической пеной, которые создают давление всего 7 кг на см2.
Поэтому столь громоздкое сверхгрузоподъемное амфибийное транспортное средство может быть очень легким и буквально может преодолеть любую поверхность на земле. Оно выделается на фоне остальных, ведь его высота- 5,5 м. Когда дело доходит до моря, это средство передвижения не отступает. Даже с самой возможной максимальной нагрузкой. Она может путешествовать по воде, используя протекторы словно весла и развивать максимальную скорость в 20 узлов (37 км/ч) и проходить 320 км без остановки. Это не только единственное крутое военное амфибийное транспортное средство, но и сверхгрузоподъемное амфибийное транспортное средство, очень клевое амфибийное транспортное средство на планете.
Машина от Хюндай для выживания в зомби-апокалипсисе
Имя говорит само за себя. Впервые его показали на Комик коне. Оно позволит вам прожить жизнь Безумного Макса. Взгляните на эту машину. Она оснащена шипами и ножами, шипы есть даже на колесах. Наверху есть прожекторы, это чтобы вы ночью знали, кого или что вы сейчас косите.
Окна и лобовые стекла полностью бронированы. Поэтому если вы собьете кого-то большого, вам не придется переживать по поводу того, что они залезут в окно. Также есть прожекторы, кого ослепят любого, кто вздумает преследовать вас на большой скорости. Машина до краев полна разнообразного набора оружия. Не говоря уже о любительском радиопередатчике, по которому можно разговаривать с друзьями. Если вы будете ехать на этом авто, никто не захочет с вами связываться. Потому что всем понятно, что вы знаете, как защитить себя. Скорее всего вы выживете и сможете жить и дальше в странном мире, переполненном зомби. Но признайтесь, хотя машина и выглядит круто, в другой ситуации она будет смотреться нелепо.
Окна и лобовые стекла полностью бронированы. Поэтому если вы собьете кого-то большого, вам не придется переживать по поводу того, что они залезут в окно. Также есть прожекторы, кого ослепят любого, кто вздумает преследовать вас на большой скорости. Машина до краев полна разнообразного набора оружия. Не говоря уже о любительском радиопередатчике, по которому можно разговаривать с друзьями. Если вы будете ехать на этом авто, никто не захочет с вами связываться. Потому что всем понятно, что вы знаете, как защитить себя. Скорее всего вы выживете и сможете жить и дальше в странном мире, переполненном зомби. Но признайтесь, хотя машина и выглядит круто, в другой ситуации она будет смотреться нелепо.
The TMC Dumont
Есть выражение – идти некуда, только наверх. Это можно применить ко всему. Но в случае с вышедшим на пенсию гонщиком Формулы-1 бразильцем Тасо Маркос все получилось совсем по-другому . Он создал двух колесный проект, сидя у себя в гараже. Его мотоцикл Ти эм си дюмон- один и самых необычных, если не самых крытых. Если он оказывается на дороге, то привлекает всеобщее внимание. Ти эм си дюмон выглядит как машина из фильма про Бонда. Он говорит прощай и меняет традиционный автомобильный двигатель на авиационный двигатель 1960-х годов марки Ролс-ройс, чтобы вы могли прочуствовать этот приятный футуристический дух.
Авиационный двигатель располагается там, где должны быть топливный бак и привычный двигатель мотоцикла. Это значительно сокращает место и служит как рамка для мотоцикла. А что с колесами? У мотоцикла колеса в 36 дюймов с полностью открытым центром. Добавьте к этому двигатель мощностью 300 л.с. И становится немного тревожно, ведь мы не видим, какой у мотоцикла тормоз.
И хотя технически мотоцикл еще только находится на стадии концептуального проектирования, он очень даже настоящий. И Тасо Маркос на нем разъезжает по улицам. Из-за того, что мотоцикл так близко к земле, ему нужно избегать ямы и кочки любой ценой. И при этом не поворачивать слишком резко. Да, этот мотоцикл очень непрактичный, и тем не менее он получил награду нВ 2018 году на конкурсе Дайтона Байк Уик.
И хотя технически мотоцикл еще только находится на стадии концептуального проектирования, он очень даже настоящий. И Тасо Маркос на нем разъезжает по улицам. Из-за того, что мотоцикл так близко к земле, ему нужно избегать ямы и кочки любой ценой. И при этом не поворачивать слишком резко. Да, этот мотоцикл очень непрактичный, и тем не менее он получил награду нВ 2018 году на конкурсе Дайтона Байк Уик.
Hyundai HDC6 Neptune
В 2016 году автомобильная компания Хюндай раскрыла концепт довольно необычного грузовика - Хюндай Эйч ди си-6 Нептун. Может, это название вам ни о чем не говорит, но когда вы видите грузовик своими глазами, но просто теряете дар речи. Названный в есть бога моря, Нептун – это электрический грузовик на водородных топливных элементах с красивым кузовом. Он может казаться монолитом на колесах, у водителя есть доступ к разным крутым возможностям. Лобовое стекло действует как проекционный дисплей. Большая часть информации размещена на приборной панели на высокотехнологичном экране.
И хотя этот грузовик появится на дорогах только после 2030 года, вы сразу узнаете о том, когда это произойдет. Его дизайн взял в себя элементы ретро паровоза, который ездил по Нью-Йорку в 1930-х. Возможно однажды Хюндай Эйч ди си-6 Нептун станет самым популярным грузовиком на дороге.
Технических характеристик модели корейцы не озвучили. Лишь отметили, что “топливные элементы идеально подходят для тяжелых грузовиков и больших пробегов благодаря внушительному запасу хода, малому времени заправки и, в итоге, за счет снижения затрат на эксплуатацию”.
Технических характеристик модели корейцы не озвучили. Лишь отметили, что “топливные элементы идеально подходят для тяжелых грузовиков и больших пробегов благодаря внушительному запасу хода, малому времени заправки и, в итоге, за счет снижения затрат на эксплуатацию”.
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Метки: авто автомир автомобили машина тюнинг
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PS.
Panamax балкеры названы так из-за ограничения в размерах судов, проходящих через Панамский канал: ширина до 32,31 м, длина наибольшая до 294,13 м, осадка до 12,04 м в пресной тропической воде, высота наибольшая 57,91 м. Обычно грузовое судно типа «панамакс» имеет водоизмещение примерно 65 тыс. т.
Еще недавно люди заявляли, что самолет это фантастика)