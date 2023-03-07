Транспортные средства о которых вы, вероятно, никогда не слышали

Имя говорит само за себя. Впервые его показали на Комик коне. Оно позволит вам прожить жизнь Безумного Макса. Взгляните на эту машину. Она оснащена шипами и ножами, шипы есть даже на колесах. Наверху есть прожекторы, это чтобы вы ночью знали, кого или что вы сейчас косите.

Окна и лобовые стекла полностью бронированы. Поэтому если вы собьете кого-то большого, вам не придется переживать по поводу того, что они залезут в окно. Также есть прожекторы, кого ослепят любого, кто вздумает преследовать вас на большой скорости. Машина до краев полна разнообразного набора оружия. Не говоря уже о любительском радиопередатчике, по которому можно разговаривать с друзьями. Если вы будете ехать на этом авто, никто не захочет с вами связываться. Потому что всем понятно, что вы знаете, как защитить себя. Скорее всего вы выживете и сможете жить и дальше в странном мире, переполненном зомби. Но признайтесь, хотя машина и выглядит круто, в другой ситуации она будет смотреться нелепо.