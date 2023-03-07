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Транспортные средства о которых вы, вероятно, никогда не слышали

Транспортные средства о которых вы, вероятно, никогда не слышали

Автор:
07 марта 2023 11:17
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
614
11
История автомобилестроения началась с 1885 года и с того момента инженеры и изобретатели работают не покладая рук, чтобы сделать что-то новое, прорывное или просто необычное. В сегодняшнюю подборку вошли машины-амфибии, необычный двухколёсный транспорт и даже автомобили на случай зомби апокалипсиса.
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Метки: авто   автомир   автомобили   машина   тюнинг   
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6  комментариев
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274
piharev1 2 часа назад
оху.еть какое говно. из всего только грузовик реален
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Liberman 24 минуты назад
Безспицевые колеса - полная опа... Кочка и всё. Восьмерка обеспечена
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1k
Шапкин Час назад
Это средство передвижения весом 64 тыс тонн
Дальше можно не читать.
PS.
Panamax балкеры названы так из-за ограничения в размерах судов, проходящих через Панамский канал: ширина до 32,31 м, длина наибольшая до 294,13 м, осадка до 12,04 м в пресной тропической воде, высота наибольшая 57,91 м. Обычно грузовое судно типа «панамакс» имеет водоизмещение примерно 65 тыс. т.
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3k
Yàlìshān dà 3 часа назад
За LMV 496 La Moto Volante будущее, все остальное блажь в единичном виде.
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141
Алексей Губин Yàlìshān dà 2 часа назад
Будущее? Блажен кто верует
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