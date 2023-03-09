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Что главнее - закон или ксива?

Что главнее - закон или ксива?

Автор:
09 марта 2023 10:21
Сообщество : Аварии
Метки: авто   автомир   автомобили   видео   закон   машина   полиция   
1163
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Видео старое, но от этого не становится менее интересным. Рейд в самом центре столицы на Васильевском спуске против нарушителей правил дорожного движения, которые едут по пешеходной зоне и по встречной полосе.

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Метки: авто   автомир   автомобили   видео   закон   машина   полиция   
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8  комментариев
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2k
Сергей 39 минут назад
Высшая степень пхойумза. Отношение ксиваобладателей к своим коллегам, ниже плинтуса. Типо: "Ну и чё ты мне сделаеь, продавец полосатых палочек, иди в юух отседава". Та показушно класть болт на человека в форме нельзя. Отсюда и отношение простых граждан к этим типам.
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42k
Игорь 9 минут назад
Пока нарушивших закон, в то числе и ПДД, и трясущих ксивами не будут снимать с должностей, ничего не поменяется.
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1k
investas 17 минут назад
А гайцам самим не стыдно, что какие-то гомики на них кладут? ппц, позор1
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6k
hhwost Полчаса назад
опытный гаец в Москве, особенно в центре, не спрашивает "ты о..уел под кирпич заезжать!?", он спрашивает "а у Вас есть основания заезжать под этот кирпич?"
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28k
Levyathan 57 минут назад
Правовое государство, епта!
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18k
Вася Час назад
всё, что нужно знать о власти и их отношению к законам и людям. Молодцы пацаны
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