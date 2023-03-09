Что главнее - закон или ксива?

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Видео старое, но от этого не становится менее интересным. Рейд в самом центре столицы на Васильевском спуске против нарушителей правил дорожного движения, которые едут по пешеходной зоне и по встречной полосе.
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