FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 10913 постов • 818 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир
Уменьшенная полнофункциональная копия Lamborghini V12 Vision Gran Turismo для ребёнка

Уменьшенная полнофункциональная копия Lamborghini V12 Vision Gran Turismo для ребёнка

Автор:
14 марта 2023 12:49
Сообщество : Автомир
Метки: Lamborghini   авто   автомир   автомобили   видео   машина   реплика   тюнинг   
312
1
1
Вьетнамский мастер на все руки представил видео своей новой работы - уменьшенная копия суперкара Lamborghini V12 Vision Gran Turismo. Примечательно, что сама Lamborghini спроектировала этот авто только для презентаций, а до серийного производства дело таки не дошло. Как и все прошлые работы вьетнамца - этот авто создавался для его маленького сына.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Lamborghini   авто   автомир   автомобили   видео   машина   реплика   тюнинг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Бу 3 часа назад
...золотые руки!)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Добрый Бабайка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

750



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Михаил Горшенёв: он хотел любви, но вышло всё не так
Михаил Горшенёв: он хотел любви, но вышло всё не так
18 актёров, которые подарили свои неповторимые голоса героям любимых мультфильмов
18 актёров, которые подарили свои неповторимые голоса героям любимых мультфильмов
Набирающие популярность в сообществах
Тюремный романс
Тюремный романс
Нейросеть «перерисовала» 15 картин в стиле киберпанк
Нейросеть «перерисовала» 15 картин в стиле киберпанк
19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной
19 лет у власти: редкие факты о человеке, который уже так долго правит страной
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Трудно не согласиться

Лучшие демотиваторы
Когда жена сказала,что маски из огурцов омолаживают и освежают всё тело

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомобили#в мире#животные#Мемы#шоу бизнес#история#дети#сарказм
#Юмор#интересно#дтп#аварии#картинки#Приколы#автомир#смех#знаменитости#СССР
#машина#Прикол#факты#авто аварии#люди#новости#подборка#драка#комментарии#Фотографии
Doom запустили на кубике конструктора LEGO (видео) Doom запустили на кубике конструктора LEGO (видео) Lightship L1: электрический кемпер повышенной комфортности Lightship L1: электрический кемпер повышенной комфортности Настоящий зверь: Mercedes AMG GT 63S - 1350 лошадиных сил и 2.6 секунды до ста Настоящий зверь: Mercedes AMG GT 63S - 1350 лошадиных сил и 2.6 секунды до ста Китайская миниатюрная реплика Toyota Land Cruiser 300 Китайская миниатюрная реплика Toyota Land Cruiser 300 Ferrari SF90 Spider в глубоком тюнинге от Mansory: 1100 лошадок и новый облик Ferrari SF90 Spider в глубоком тюнинге от Mansory: 1100 лошадок и новый облик Acura NSX найденный на дне реки успешно продали Acura NSX найденный на дне реки успешно продали

На что жалуетесь?

Вернуться