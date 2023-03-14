Уменьшенная полнофункциональная копия Lamborghini V12 Vision Gran Turismo для ребёнка

Вьетнамский мастер на все руки представил видео своей новой работы - уменьшенная копия суперкара Lamborghini V12 Vision Gran Turismo. Примечательно, что сама Lamborghini спроектировала этот авто только для презентаций, а до серийного производства дело таки не дошло. Как и все прошлые работы вьетнамца - этот авто создавался для его маленького сына.

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Все наружные панели электрокара выполнены из дерева. Видео демонстрирует процесс макетирования, выпиливания и склейки элементов, а также их финишной обработки и установки на положенные места. С высокой точностью воспроизведены как нюансы дизайна V12 Vision Gran Turismo, так и конструктивные особенности — например, откидывающийся «колпак» крыши. Кроме того, из дерева же выполнен и интерьер автомобиля.



Красить своё творение его автор не стал, ограничившись лаком. Цветовое решение обеспечено за счёт применения разных пород дерева. Как и оригинальный Lamborghini, его уменьшенная копия снабжена множеством светящихся вставок. Доказательством способности деревянного «суперкара» передвигаться самостоятельно служат финальные кадры ролика.



Это уже не первый Lamborghini, который построил мастер по дереву: в 2021 году он опубликовал видео, посвящённое созданию копии супергибрида Sian. А одной из последних работ блогера стал шестиколёсный В ролике подробно запечатлён весь процесс создания автомобиля, за исключением этапа проектирования пространственной рамы. Каркас конструктор сварил из металлического профиля, а электрический силовой агрегат, судя по всему, позаимствовал из некоего набора для самостоятельной сборки. При этом самодельный суперкар располагает полноценной подвеской с амортизаторами и вполне «взрослыми» колёсами.Все наружные панели электрокара выполнены из дерева. Видео демонстрирует процесс макетирования, выпиливания и склейки элементов, а также их финишной обработки и установки на положенные места. С высокой точностью воспроизведены как нюансы дизайна V12 Vision Gran Turismo, так и конструктивные особенности — например, откидывающийся «колпак» крыши. Кроме того, из дерева же выполнен и интерьер автомобиля.Красить своё творение его автор не стал, ограничившись лаком. Цветовое решение обеспечено за счёт применения разных пород дерева. Как и оригинальный Lamborghini, его уменьшенная копия снабжена множеством светящихся вставок. Доказательством способности деревянного «суперкара» передвигаться самостоятельно служат финальные кадры ролика.Это уже не первый Lamborghini, который построил мастер по дереву: в 2021 году он опубликовал видео, посвящённое созданию копии супергибрида Sian. А одной из последних работ блогера стал шестиколёсный Rolls-Royce Phantom × ×