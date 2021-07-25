Краснодарский таксист пришел в восторг от пассажирки и занялся самоудовлетворением прямо за рулем

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Правда, некоторые, посмотревшие видео, утверждают, что товарищ всего-лишь почесал то, что чешется у мужчин в сильную жару, а девушка себе возомнила невесть что.
Жительница Краснодара вызвала такси, но осталась шокированной поездкой. Бравый водитель в полуспущенных шортах, видимо, был под впечатлением от внешности девушки, потому что не стеснялся наглаживать себя прямо за рулем. Пассажирка успела снять видео, на котором водитель занимается самоудовлетворением.
Несмотря на замечание девушки, таксист, по ее словам продолжал мастурбировать. И когда авто притормозило, пассажирка выскочила из машины. Говорит, что извинений от агрегатора ей до сих пор не поступило, потому она выложила в соцсети личные данные водителя и собственно видео. А вот в соцсетях некоторые считают, что извиняться не за что. Ну, почесал мужик себе промежность - дескать, что ж такого?
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А теперь такси водиль,
За рюлём на баб драчиль,
Вот такая вадевиль.
Кароче,дзюбил он или нет но то,что он дЭбил-факт.
хотелось бы оценить, может оно того стоило