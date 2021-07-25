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Краснодарский таксист пришел в восторг от пассажирки и занялся самоудовлетворением прямо за рулем

Краснодарский таксист пришел в восторг от пассажирки и занялся самоудовлетворением прямо за рулем (4 фото + 1 видео)

Автор:
25 июля 2021 16:06
Сообщество : Таксисты
Метки: Самоудовлетворение   авто   видео   за рулем   краснодар   такси   
664
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Правда, некоторые, посмотревшие видео, утверждают, что товарищ всего-лишь почесал то, что чешется у мужчин в сильную жару, а девушка себе возомнила невесть что.

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Метки: Самоудовлетворение   авто   видео   за рулем   краснодар   такси   
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18  комментариев
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11k
Taximaxi 40 минут назад
Я вчера ишак ипаль,
А теперь такси водиль,
За рюлём на баб драчиль,
Вот такая вадевиль.
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4k
Vetal Monah 11 минут назад
Ну х.з. какие у обезьян нравы,но у цивилизованных людей есть примета,что со спущенными штанами находится не удобно.Бабы так в туалет ходят(есть еще варианты),но водить в таком виде???
Кароче,дзюбил он или нет но то,что он дЭбил-факт.
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918
Сергей 39 минут назад
а где фото девушки?
хотелось бы оценить, может оно того стоило
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2k
* You All 40 минут назад
типичный чурка,чего ещё ожидать
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9k
kaboza 43 минуты назад
ой ну и че..
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963
Not Found! 46 минут назад
Всем постам супер пост. Инфа сшибает с ног мордой об асфальт! Фишкияне, мы этого достойны!
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6k
Neo 46 минут назад
Какой впечатлительный чел, видно шишка давно горит, увидел и сразу кол полировать начал. Впрочем, как-то пох.
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10k
кира 54 минуты назад
Почесал со спущенными штанами? Мерзость какая!
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35k
jonnyD 54 минуты назад
Раз Ара из Краснодара , так сразу извращенец .. да может он кофе пролил на себя , вот и сушился как мог .
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5k
kleyman 59 минут назад
Это в Краснодаре новая услуга просто, Яндекс - такси, экстра майонез.
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8k
Vacony Час назад
ну за рулем это делать так себе удовольствие ... но штаны реально приспущены.. хз кто прав.... но вообщем то глубоко пофигу ..
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3k
Виктор Штурмаревич Час назад
А где фото белоснежки на которую джигит затвор передёргивал?
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4k
RomaXz Час назад
Вроде недавно был какой-то похожий случай. Только там таксист ещё или порнуху смотрел, или о сексе пытался разговаривать.
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4k
tamin Час назад
И без маски! Ничего, сейчас введут новую аис для таксистов и таких будут вычислять за секунды.
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