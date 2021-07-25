Краснодарский таксист пришел в восторг от пассажирки и занялся самоудовлетворением прямо за рулем

Несмотря на замечание девушки, таксист, по ее словам продолжал мастурбировать. И когда авто притормозило, пассажирка выскочила из машины. Говорит, что извинений от агрегатора ей до сих пор не поступило, потому она выложила в соцсети личные данные водителя и собственно видео. А вот в соцсетях некоторые считают, что извиняться не за что. Ну, почесал мужик себе промежность - дескать, что ж такого?

2021-07-25T16:06:06+03:00