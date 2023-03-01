Электротранспорту разрешили бесплатно передвигаться по платным дорогам

В эксперименте примут участие федеральные платные трассы — М-11 Москва–Санкт-Петербург, ЦКАД, М-12 Москва–Казань, М-4 «Дон», М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина».



Чтобы получить возможность бесплатного проезда, владельцу электрокара придётся обратиться в офис поддержки «Автодора» и документально подтвердить статус своего транспортного средства. После этого транспондер T-Pass позволит проезжать пункты оплаты. Однако в «Автодоре» уже предупредили, что передавать такой транспондер автомобилям с ДВС нельзя: в случае нарушения правил стоимость проезда будет списана, а дальнейшее участие в проекте заблокировано.



Экспериментальный статус право бесплатного проезда для электромобилей будет носить до конца 2023 года. По итогам эксперимента возможно принятие решения о распространении такого права на региональные дороги.



В нынешнем году новые дороги должны появиться и у электросамокатов. В связи с вступлением в силу новой редакции ПДД российский Минтранс предложил региональным властям усовершенствовать дорожную инфраструктуру ради более плавной интеграции СИМ в существующие транспортные системы.



А какой тип транспорта у вас?