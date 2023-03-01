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Электротранспорту разрешили бесплатно передвигаться по платным дорогам

Электротранспорту разрешили бесплатно передвигаться по платным дорогам

Автор:
01 марта 2023 12:41
Сообщество : Автомир
Метки: ПДД   авто   автомобили   бесплатно   платная дорога   транспорт   электромобиль   
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В России стартовал пилотный проект, в рамках которого водители электромобилей (гибриды в этот список не входят) смогут бесплатно ездить по платным дорогам. Эксперимент распространяется на 6 автомагистралей.
В эксперименте примут участие федеральные платные трассы — М-11 Москва–Санкт-Петербург, ЦКАД, М-12 Москва–Казань, М-4 «Дон», М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина».

Чтобы получить возможность бесплатного проезда, владельцу электрокара придётся обратиться в офис поддержки «Автодора» и документально подтвердить статус своего транспортного средства. После этого транспондер T-Pass позволит проезжать пункты оплаты. Однако в «Автодоре» уже предупредили, что передавать такой транспондер автомобилям с ДВС нельзя: в случае нарушения правил стоимость проезда будет списана, а дальнейшее участие в проекте заблокировано.

Экспериментальный статус право бесплатного проезда для электромобилей будет носить до конца 2023 года. По итогам эксперимента возможно принятие решения о распространении такого права на региональные дороги.

В нынешнем году новые дороги должны появиться и у электросамокатов. В связи с вступлением в силу новой редакции ПДД российский Минтранс предложил региональным властям усовершенствовать дорожную инфраструктуру ради более плавной интеграции СИМ в существующие транспортные системы.

А какой тип транспорта у вас?

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Метки: ПДД   авто   автомобили   бесплатно   платная дорога   транспорт   электромобиль   
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9  комментариев
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27k
Юрьевич 57 минут назад
Не совсем понимаю мотива. Наверное, логичнее начать с сети электрозаправок вдоль трасс...
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3k
Александр 11 минут назад
Даже инвалидам скидок нет,этим то за что такие привилегии?
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6k
М С Час назад
Какая дурость эти электромобили.
Ладно по городу: дом-тц-работа.
Но по трассе...
Особенно с нашим расстояниями.
Супер эксперимент.
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6k
sumrаknn Час назад
Ну не то время у нас сейчас держать в руководстве мутаков, питарасов и ДБ.
Эти балваны насмотрятся вражеских рекламных роликов и давай рулить.
проект зеленой энергетики выкачал из гейропы денежки и закрывается. Что эти болваны у нас продвигают? Экологически грязные технологии, загрязнение, разорение и тд? Производство эл. транспорта - самое грязное на планете, ущерб колосальный, на 1км пробега эл.транспорта требуется в 1,9-3 раза больше сжигаемого топлива, через 5-7 лет замена батарейки, что составляет 2/3 нового авто, значит просто выкинуть, утилизация - опять огромный ущерб. Для страны эл. транспорт это деградация и экологическая катастрофа. Но если смотреть ролики маска - то да, модно. Здесь недавно была подробная статья. Может начнут жеско наказывать за такие новшества?
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27k
Юрьевич 2 часа назад
"В нынешнем году новые дороги должны появиться и у электросамокатов."
Надеюсь не за счёт сужения проезжей части?
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22k
SolomonA 2 часа назад
Это, конечно, хорошо и правильно. Но если учесть наличие электрозаправок на этих магистралях - далеко ли уедет по ним современный электромобиль?
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