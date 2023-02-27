В Москве неадекватный водитель несколько раз протаранил заряжающийся электрокар

Прохожие, увидев такое безумие на дороге, вызвали полицию. Сообщается, что неадекватного водителя задержали. Однако официальных комментариев от ГИБДД пока нет. Мотивы водителя остаются неизвестными. Возможно, владелец электрокара и "корейца" знакомы, а, может, последний просто не любит "зелёный" транспорт. За повреждение которого наверняка будет платить из своих.