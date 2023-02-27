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В Москве неадекватный водитель несколько раз протаранил заряжающийся электрокар

В Москве неадекватный водитель несколько раз протаранил заряжающийся электрокар

Автор:
27 февраля 2023 11:06
Сообщество : Аварии
Метки: Москва   Хёндай   авария   видео   таран   электромобиль   
1818
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Мотивы водителя неизвестны.

Вчера днём на Шарикоподшипниковской улице мужчина за рулём корейского седана зачем-то решил уничтожить электрокар, который спокойно стоял на зарядке. Протаранив авто несколько раз с места, водитель "Хёндая" решил, что этого недостаточно и, развернувшись прямо на проезжей части, с разгона влетел в электромобиль.

Прохожие, увидев такое безумие на дороге, вызвали полицию. Сообщается, что неадекватного водителя задержали. Однако официальных комментариев от ГИБДД пока нет. Мотивы водителя остаются неизвестными. Возможно, владелец электрокара и "корейца" знакомы, а, может, последний просто не любит "зелёный" транспорт. За повреждение которого наверняка будет платить из своих.

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Метки: Москва   Хёндай   авария   видео   таран   электромобиль   
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13  комментариев
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4k
Egoro 43 минуты назад
Таки это уже не дтп, а умышленное повреждение чужого имущества - Статья 167 УК РФ.
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665
Бывалый Минуту назад
Это не он. Это белочка.
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14k
hunter 3 минуты назад
за что ты меня бросил (а) сука???...
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748
Kra 7 минут назад
не, ну это однозначно "личная неприязнь".
Он там насобирал, конечно. Больше никогда сам водить не будет...мда...
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9k
МихА 8 минут назад
4 дня выходных дают о себе знать... Бухал бухал и решил до электрокара доипаца, а че он не такой как все ?
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28k
Ego sum qui sum 12 минут назад
возросшие счета за электричество?
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1k
Веселый Пук 15 минут назад
Магнитное поле притянуло его.
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2k
Lexx Полчаса назад
А может у него была такая сильная неприязнь к владельцу электрокара, аж кушать не мог.
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1k
Змей Горыныч Полчаса назад
Ставки на черное принимаются? Это так в их стиле
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9k
Бритва 40 минут назад
замените ему мозг
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5k
Leonid 52 минуты назад
Возможный мотив:
Не, ну а чё он?!
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5k
Babangdida 59 минут назад
A может просто калия в его организме не хватает? Цианистого...
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