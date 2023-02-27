В Москве неадекватный водитель несколько раз протаранил заряжающийся электрокар

Мотивы водителя неизвестны.
Вчера днём на Шарикоподшипниковской улице мужчина за рулём корейского седана зачем-то решил уничтожить электрокар, который спокойно стоял на зарядке. Протаранив авто несколько раз с места, водитель "Хёндая" решил, что этого недостаточно и, развернувшись прямо на проезжей части, с разгона влетел в электромобиль.
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Прохожие, увидев такое безумие на дороге, вызвали полицию. Сообщается, что неадекватного водителя задержали. Однако официальных комментариев от ГИБДД пока нет. Мотивы водителя остаются неизвестными. Возможно, владелец электрокара и "корейца" знакомы, а, может, последний просто не любит "зелёный" транспорт. За повреждение которого наверняка будет платить из своих.
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Он там насобирал, конечно. Больше никогда сам водить не будет...мда...
Не, ну а чё он?!