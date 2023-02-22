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Volkswagen K70: первый переднеприводный автомобиль марки с двигателем водяного охлаждения

Volkswagen K70: первый переднеприводный автомобиль марки с двигателем водяного охлаждения

Автор:
22 февраля 2023 09:50
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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Все думают о Golf как о первом Volkswagen с передним приводом. Тем не менее, этот титул принадлежит K70, который появился примерно на 3 года раньше первого Golf и Passat, было продано около 200 000 единиц, но до сих пор относительно неизвестен даже среди поклонников VW.

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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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Дмитрий 36 минут назад
Заголовок "вырви глаза"
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