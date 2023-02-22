Volkswagen K70: первый переднеприводный автомобиль марки с двигателем водяного охлаждения

Первый подход к новой модели немцы предприняли после постройки экспериментального Volkswagen EA 235 в 1967 году. Это был компактный трехдверный хетчбэк с передним расположением двигателя и задним приводом. Существенным новшеством стал новый 1,2-литровый 45-сильный мотор жидкостного охлаждения от Ауди. При этом трансмиссия была реализована по гоночной схеме transaxle — с расположением коробки передач в едином корпусе с задним мостом.



Тогда компоновку EA 235 посчитали не оптимальной, и спустя два года построили еще один прототип — Volkswagen EA 276. На этот раз автомобиль имел переднемоторную компоновку с передними ведущими колесами. Интересно, что прообраз будущего Гольфа получил 1,5-литровый 44-сильный оппозитный двигатель от Жука. Поговаривали, что на использовании древнего мотора с воздушным охлаждением настаивал тогдашний руководитель компании Генрих Нордхофф. Как бы то ни было проведенный цикл испытаний показал нежизнеспособность данной концепции.