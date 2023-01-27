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Volvo 244 DL 1980: Шведский танк

Volvo 244 DL 1980: Шведский танк

Автор:
27 января 2023 09:04
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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Самым культовым из всех автомобилей Volvo — всех шведских автомобилей, если уж на то пошло — была и всегда будет серия 200 в форме кирпича.

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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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2  комментария
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1k
Максим Макашев 49 минут назад
Читал давно ( ещё в журнале "Техника молодёжи" в 70-е ) писали, что шведы в некоторых моделях для безопасности хотели делать выдвижные амортизирующие бамперы, которые бы выдвигались , если машина двигалась со скоростью более 60 км/час
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2k
Макар 15 минут назад
Имел удовольствие владеть 240. Поражал очень маленький радиус разворота, для этого танка. В ремонте проста. Но запчасти стоили... дороже чем на "мерс" более свежий. Самоблокирующийся диффер выручал зимой. Мне( и подругам
) очень нравилась.
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