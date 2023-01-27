Volvo 244 DL 1980: Шведский танк

Такая репутация не была создана в одночасье, и Volvo потребовалось много лет, чтобы достичь культового статуса в мире безопасности, которым она пользуется по сей день. Но если бы пришлось искать одну модель, которая его закрепила этот статус, то это, безусловно, была бы знаменитая серия 200. Она производилась в Европе с 1974 по 1993 года и нашла более 2,8 миллиона покупателей.