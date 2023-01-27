Volvo 244 DL 1980: Шведский танк

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Самым культовым из всех автомобилей Volvo — всех шведских автомобилей, если уж на то пошло — была и всегда будет серия 200 в форме кирпича.
Volvo всегда славилась тем, что построена как танк. За всю свою историю модели редко могли похвастаться каким-либо выдающимся стилем или мощью, но было известно, что при столкновении автомобиль получал значительно меньше повреждений чем любой другой авто.
Такая репутация не была создана в одночасье, и Volvo потребовалось много лет, чтобы достичь культового статуса в мире безопасности, которым она пользуется по сей день. Но если бы пришлось искать одну модель, которая его закрепила этот статус, то это, безусловно, была бы знаменитая серия 200. Она производилась в Европе с 1974 по 1993 года и нашла более 2,8 миллиона покупателей.
Нетрудно сделать вывод, что серия 200 стала преемницей другой легендарной модели Volvo. Это 140-я серия, что неудивительно, ведь многие знают, что обе машины были разработаны одним и тем же человеком - Яном Вилсгаардом.
Экземпляр из сегодняшнего рассказа с американского рынка, и сделать такой вывод несложно, если посмотреть на форму фар. Это также было самым большим изменением между конфигурацией 244-х с двух континентов, поскольку "за океаном" все еще существовало правило двойных фар, действовавшее до 1986 года.Можно сделать вывод, что 200-я серия потеряла свое очарование, но безопасность была настолько велика, что покупатели не особо возражали. За что их критиковали, так это за мощность двигателя.
Можно сделать вывод, что 200-я серия потеряла свое очарование, но безопасность была настолько велика, что покупатели не особо возражали. За что их критиковали, так это за мощность двигателя.
Хотя шведский производитель автомобилей будет предлагать шестицилиндровые версии, а также бензиновые двигатели с турбонаддувом, большинство из них продавались на рынке США с атмосферным 2,1-литровым бензиновым двигателем.
Он развивал 106 л.с. и максимальный крутящий момент 170 Нм. Он предлагался со стандартной механической коробкой передач, но эта конкретная модель предлагает трехступенчатый автомат. Согласно заводской информации, для разгона с места до 100 км/ч потребовалось 12,2 секунды, а максимальная скорость составила 170 км/ч.
Отметим, что 244-я отнюдь не была доступным автомобилем и стоила 15 995 долларов или 57 790 в сегодняшних деньгах.
К сожалению, вряд ли какой-либо Volvo на протяжении всей истории считался желанной классикой, за исключением, конечно, спортивного P1800, и 244. Средняя стоимость экземпляра в отличном состоянии 10 000 долларов, но за океаном.
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