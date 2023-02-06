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Dodge Ram V10 2001: когда даже американцы перебарщивают

Dodge Ram V10 2001: когда даже американцы перебарщивают

Автор:
06 февраля 2023 09:25
Сообщество : Автомир
Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
1484
11
Большинство американцев используют пикапы для повседневной езды и лишь время от времени для выполнения каких-либо перевозок.
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Метки: Chevrolet Corvette   Hummer   авто   автомир   автомобили   самоделка   
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10  комментариев
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10k
Касьян Пуздой 3 часа назад
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Юрий Матвеев 48 минут назад
поразительно отстойный уровень инженерии: 8 литров и 320 лс. Гигантская машина, а в салоне места как в девятке...
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23k
Добрый Алабай 3 часа назад
В повседневной жизни абсолютно бесполезная машина.
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9k
krivsan 3 часа назад
Ford F-650 тоже не плохо смотрится
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