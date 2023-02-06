Dodge Ram V10 2001: когда даже американцы перебарщивают

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Большинство американцев используют пикапы для повседневной езды и лишь время от времени для выполнения каких-либо перевозок.
В таких условиях шести-восьми цилиндров под капотом было бы более чем достаточно, но время от времени нужно делать что-то безумное, что привлечет взгляды публики. Нечто подобное произошло в 1994 году, когда свет увидел революционный Dodge Ram.
После долгих лет изучения Ford и Chevrolet подразделение Chrysler представило второе поколение своего пикапа.
После долгих лет изучения Ford и Chevrolet подразделение Chrysler представило второе поколение своего пикапа.
Что сделало Ram знаменитым, так это то, что во многих отношениях он действительно был похож на уменьшенный грузовик. Насколько популярной была эта модель, пожалуй, лучше всего подтверждает первый год продаж.
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Предшественник привлек всего 95 542 покупателя в 1993 году, а новая модель достигла цифры 410 тысяч единиц за два года, что поставило ее на третье место в списке бестселлеров. Ram предлагался с широкой линейкой бензиновых и дизельных двигателей, а Magnum V10 был в центре внимания.
Работы над ним начались в конце 80-х и первоначально предполагалось, что он будет установлен на знаменитом Dodge Viper, но впоследствии инженеры разработали для спортсмена специальный двигатель того же объема.
Magnum V10 входил в модельный ряд Ram с 1994 по 2003 года, развивал мощность 310 л.с. и максимальный крутящий момент 610 Нм при рабочем объеме 8 литров. Для сравнения, в тот же период Форд предлагал устаревший 7,5-литровый бензиновый мотор и всего 245 «лошадей».
Этот пикап что на фото был произведен в 2001 году и на данный момент проехал 131 200 километров. В дополнение к вышеупомянутому десятицилиндровому двигателю он также имеет четырехступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод. Это конфигурация 2500, что означает, что у него более жесткое шасси, чем у базовой модели 1500.
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А на этом монстре... вывернул со своего участка, включил круиз, несколько горшков отрубились, и катиш спокойно по пустой дороге на четырех горшках с расходом топлива, как у того же седана.