Dodge Ram V10 2001: когда даже американцы перебарщивают

Этот пикап что на фото был произведен в 2001 году и на данный момент проехал 131 200 километров. В дополнение к вышеупомянутому десятицилиндровому двигателю он также имеет четырехступенчатую автоматическую коробку передач и полный привод. Это конфигурация 2500, что означает, что у него более жесткое шасси, чем у базовой модели 1500.