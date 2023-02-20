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De Tomaso P72 — потрясающий ретро-суперкар с механической коробкой передач

De Tomaso P72 — потрясающий ретро-суперкар с механической коробкой передач

Автор:
20 февраля 2023 09:50
Сообщество : Автомир
Метки: De Tomaso   De Tomaso P72   авто   автомир   автомобили   видео   гиперкар   суперкар   
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Это совершенно новый De Tomaso P72, возможно, самый красивый гиперкар в мире. P72 — дань уважения гоночному P70 Sports 60-х годов и произведение искусства, призванное встряхнуть индустрию суперкаров.

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Метки: De Tomaso   De Tomaso P72   авто   автомир   автомобили   видео   гиперкар   суперкар   
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4  комментария
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28k
Ego sum qui sum 3 часа назад
хороша чертовка
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13k
butata 14 минут назад
Великолепный автомобиль. Породистый. И механика с такой мощью - бальзам для ценителей чистой скорости. Но обязательно сейчас кто-нибудь напишет, что мешок картошки положить некуда.
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1k
Tony 17 минут назад
" мотор от Ferrari F140"? это где автор такую модель нашел??
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17k
Александр 2 часа назад
Купит очередной богатей и продолжит стоять в гараже, в лучшем случае раз в год выкатывать будет.
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