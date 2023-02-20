De Tomaso P72 — потрясающий ретро-суперкар с механической коробкой передач

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Это совершенно новый De Tomaso P72, возможно, самый красивый гиперкар в мире. P72 — дань уважения гоночному P70 Sports 60-х годов и произведение искусства, призванное встряхнуть индустрию суперкаров.
В мае 2003 года в возрасте 74 лет скончался Алехандро де Томазо, аргентинский автогонщик и предприниматель, начавший строить собственную автомобильную империю в Италии в конце 60-х годов. Под крыло De Tomaso Automobili, производившего спортивные и роскошные машины с двигателями Ford, в том числе знаменитую Pantera, в 70-х попали такие компании, как Maserati, Innocenti, Ghia, Vignale, Moto Guzzi и Benelli. Однако после смерти основателя бренд потерпел крах.
Летом 2004 года De Tomaso обанкротилась. В последующие годы завод De Tomaso и права на бренд переходили из рук в руки. В то время среди прочего предлагались первый внедорожник марки и новая версия Pantera, но ни один из этих проектов не был реализован. В 2014 году бренд окончательно перешел к китайской Ideal Team Ventures. Пять лет спустя, в свой 60-летний юбилей, De Tomaso показала на Фестивале скорости в Гудвуде свою совершенно новую модель — ностальгическое купе под кодовым названием P72.
Возрождение De Tomaso было осуществлено после привлечения к новому проекту команды специалистов завода Apollo Automobil, созданного китайскими инвесторами после приобретения немецкой Gumpert. В постройке автомобиля участвовала, в том числе, немецкая HWA, с которой Apollo начала сотрудничество несколькими годами ранее.
Название нового автомобиля было отсылкой к De Tomaso P70 середины 60-х годов с двигателем Ford, который был разработан в сотрудничестве с Кэрроллом Шелби. Кузов P72 отсылает к гоночным прототипам того же периода, в которых легко можно увидеть отголоски старых моделей Ferrari или Alfa Romeo. Как и в случае с моделями Apollo, P72 был разработан в лондонской студии Wyn Design. В салоне преобладают полированные медные детали и ромбовидные узоры на металле и обивке.
Силовая установка также была заимствована прямо у Apollo IE. Прототип P72 с правым рулем, который совершил несколько демонстрационных заездов в Гудвуде, оснащен 6,3-литровым бензиновым двигателем V12, соединенным с шестиступенчатой автоматической коробкой передач Hewland. Двигатель имеет 790 л.с., и он от Ferrari F140.
Через несколько месяцев после дебюта P72 было объявлено, что в серийной версии, по примеру своих предков, будет фордовский двигатель и механическая коробка передач. Это будет двигатель V8 из семейства Coyote объемом пять литров с компрессором, который для De Tomaso подготовит американская компания Roush. Технические характеристики: более 700 л.с. и более 820 Нм крутящего момента.
Ряд предсерийных прототипов выехали на дороги и испытательные трассы в 2022 году, а осенью на классическом Ле-Мане появилось несколько впечатляюще законченных автомобилей. Производство модели было ограничено 72 автомобилями по цене не менее 1,35 миллиона долларов каждый. Первые автомобили должны быть переданы владельцам в 2023 году.
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