De Tomaso P72 — потрясающий ретро-суперкар с механической коробкой передач

Летом 2004 года De Tomaso обанкротилась. В последующие годы завод De Tomaso и права на бренд переходили из рук в руки. В то время среди прочего предлагались первый внедорожник марки и новая версия Pantera, но ни один из этих проектов не был реализован. В 2014 году бренд окончательно перешел к китайской Ideal Team Ventures. Пять лет спустя, в свой 60-летний юбилей, De Tomaso показала на Фестивале скорости в Гудвуде свою совершенно новую модель — ностальгическое купе под кодовым названием P72.