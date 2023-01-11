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Bugatti EB110: мечта Романо Артиоли

Bugatti EB110: мечта Романо Артиоли

Автор:
11 января 2023 08:35
Сообщество : Автомир
Метки: Bugatti   bugatti **110   авто   автоистория   автомир   автомобили   гиперкар   суперкар   
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«Нет ничего слишком красивого, ничего слишком дорогого», — согласно этому кредо, Этторе Бугатти построил самый быстрый спортивный автомобиль своего времени.
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Метки: Bugatti   bugatti **110   авто   автоистория   автомир   автомобили   гиперкар   суперкар   
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