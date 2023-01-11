Bugatti EB110: мечта Романо Артиоли

Исторический завод Bugatti, как и нынешний, находился в Мольсайме (Франция), но Артиоли посчитал, что регион Эмилия-Романья (родина итальянских суперкаров) станет лучшим местом для суперсовременного предприятия. Буквально "за забором" производились суперкары Ferrari, Maserati, De Tomaso и Lamborghini. Отличное место, да и привлекать специалистов в эту "долину суперкаров" явно было несложно. Fabbrica Blu (буквально - "Голубая фабрика". Голубой - официальный цвет Франции в автоспорте) представляла собой ультрасовременный завод, с дизайнерской студией, испытательным стендом для двигателей, полигоном, демонстрационным залом. Круглые окна главного корпуса были оснащены автоматическими жалюзи, которые реагировали на положение солнца, обеспечивая максимальную освещенность внутри производственных помещений. Дополняли картину мраморные полы и ресторан... Не обошлось и без символизма: Артиоли купил старую деревянную дверь от исторического завода и установил в новом! Фабрика открылась 15 сентября 1990 года.