Bugatti EB110: мечта Романо Артиоли

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«Нет ничего слишком красивого, ничего слишком дорогого», — согласно этому кредо, Этторе Бугатти построил самый быстрый спортивный автомобиль своего времени.
Воскресным днем 15 сентября 1991 года тысячи французов и гостей страны собрались на Елисейских поля в Париже, чтобы стать свидетелями возрождения легендарной французской марки Bugatti. Представлять автомобиль, созданный с единственной целью – вернуть былую славу Bugatti, в день 110-летия основателя компании Этторе Бугатти, доверили звезде французского кинематографа Алену Делону. В Италии уже был построен суперсовременный завод, готовый к выпуску быстрейшего серийного автомобиля всех времен. Bugatti EB110, действительно, поражал воображение!
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Михаэль Шумахер выбрал желтый цвет кузова для своего Bugatti EB110 Super Sport
Сгинувшая в разоренной послевоенной Франции, марка воскресла с умопомрачительным размахом: журналисты международных СМИ были поражены производительностью Bugatti EB110, пилоты Формулы-1 выстраивались за суперкаром в очередь, строились планы триумфального возвращения Bugatti в Ле-Ман! Компанию явно ждало светлое будущее. А вот и нет! Кризисные явления в экономике начала 1990-х были ощутимы не только на постсоветском пространстве и завод Bugatti вновь закрыл двери в 1995 году.
Заднее антикрыло выдвижное!
Сегодня, Bugatti вполне можно считать немецким автомобилем – бренд принадлежит Группе Volkswagen и именно немцы смогли довести невероятный проект Veyron до производства, в начале 2000-х явив миру гиперкар мощностью 1001 лошадиная сила с максимальной скоростью более 400 километров в час. И это не совсем справедливо, ведь впервые вдохнуть новую жизнь в Bugatti пытался итальянец Романо Артиоли. Франция, Италия, Германия – настоящий европейский космополитизм!
К началу 1980-х годов Романо Артиоли, с юности мечтавший о возрождении Bugatti, был крупнейшим итальянским дилером Ferrari, а также… Suzuki. Итальянец обладал достаточными средствами, связями и способностью вдохновлять людей, что позволило Артиоли выкупить права на легендарный бренд у французского Правительства и в 1987 году основать компанию Bugatti Automobili SpA.
Раньше набор инструментов был у всех ;) Почему-то нет молотка...
Исторический завод Bugatti, как и нынешний, находился в Мольсайме (Франция), но Артиоли посчитал, что регион Эмилия-Романья (родина итальянских суперкаров) станет лучшим местом для суперсовременного предприятия. Буквально "за забором" производились суперкары Ferrari, Maserati, De Tomaso и Lamborghini. Отличное место, да и привлекать специалистов в эту "долину суперкаров" явно было несложно. Fabbrica Blu (буквально - "Голубая фабрика". Голубой - официальный цвет Франции в автоспорте) представляла собой ультрасовременный завод, с дизайнерской студией, испытательным стендом для двигателей, полигоном, демонстрационным залом. Круглые окна главного корпуса были оснащены автоматическими жалюзи, которые реагировали на положение солнца, обеспечивая максимальную освещенность внутри производственных помещений. Дополняли картину мраморные полы и ресторан... Не обошлось и без символизма: Артиоли купил старую деревянную дверь от исторического завода и установил в новом! Фабрика открылась 15 сентября 1990 года.
Для разработки автомобиля, при поддержке Ферручио Ламборгини, удалось привлечь лучших специалистов. Варианты дизайна разрабатывали Джорджетто Джуджаро, Нуччо Бертони и Марчелло Гандини, а инженерией занимались выходцы из компании Lamborghini. Окончательный выбор пал на стиль Гандини, разработавшего ранее Mamborghini Miura и Countach. Необходимыми характеристиками прочности для монокока EB110 обладало только углеродное волокно, но в автомобильной промышленности еще никто материал будущего не освоил. Этот прискорбный факт привел Bugatti к партнерству с французской аэрокосмической фирмой Aerospatiale, работавшей в числе прочего над сверзвуковым лайнером Concorde.
Монокок весил всего 126 кг, а кузов представлял собой смесь из углеволокна, алюминия и пластика, колеса отливались из магниевого сплава, а винты и болты были титановыми! Шины специально разработали в Michelin, масло - в Elf, а аудиосистему - в Nakamichi.
Изюминкой EB110 был двигатель: 3,5-литровый V12 имел 5 клапанов на цилиндр и четыре турбонагнетателя. Раскручиваясь до головокружительных 8250 оборотов в минуту, мотор выдавал 560 лошадиных сил в стандартной комплектации и 610 в более поздней версии Super Sport. Чтобы обуздать этот табун лошадок применили систему полного привода с вискомуфтой и задним самоблокирующимся дифференциалом (момент распределялся в соотношении 27 на 73 в пользу задних колес). Все это комплектовалось шестиступенчатой "механикой", разработанной инженерами Porsche!
Невероятная для начала 1990-х мощность позволила громко заявить об автомобиле. До 100 км/ч EB110 разгонялся за 3,3 секунды и развивал максимальную скорость 342 км/ч, что делало его быстрейшим автомобилем своего времени. Было установлено несколько мировых рекордов скорости, в т.ч. EB110 стал самым быстрым серийным автомобилем на льду. Рекорды продолжались и в экономической плоскости: EB110 стоил на четверть дороже Ferrari F40 и являлся самым дорогим серийным автомобилем в мире! До появления McLaren F1...
Картинка из параллельной вселенной: Bugatti EB110 на заправке...
Второй моделью Bugatti должен был стать супер-седан с сенсационными динамическими характеристиками, на разработку автомобиля потратили огромные деньги, что и стало причиной краха Bugatti... Через 4 года производства компания обанкротилась. Удалось выпустить только 128 дорожных машин и 2 гоночные. С тех пор Bugatti построили 450 Veyron, а Chiron выпустят в количестве 500 экземпляров, что делает Bugatti эпохи Артиоли гораздо более редким суперкаром.
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