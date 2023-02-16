Безумная мощность Corvette LS3 V8 в универсале Buick Roadmaster Estate 1992 года

В 1990-х для новой линейки моделей, состоящей из большого седана и невероятно огромного универсала, Buick «достал с антресолей» имя Roadmaster. В конце 1980-х цены на бензин упали и в американском обществе проснулась ностальгия по автомобилям класса Full-size. Новый Roadmaster (родственный Chevrolet Caprice Classic) в кузове универсал был самым крупным автомобилем Buick на тот момент и позволял комфортно перемещаться по американским дорогам в компании до 8 человек! В «докроссоверную» эпоху именно такие автомобили предпочитали американские семьи.