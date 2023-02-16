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Безумная мощность Corvette LS3 V8 в универсале Buick Roadmaster Estate 1992 года

Безумная мощность Corvette LS3 V8 в универсале Buick Roadmaster Estate 1992 года

Автор:
16 февраля 2023 09:32
Сообщество : Автомир
Метки: Buick   Buick Roadmaster   Roadmaster   авто   автомир   автомобили   универсал   
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Buick Roadmaster — это возвращение к временам, когда на дорогах правили огромные крейсеры. Благодаря двигателю LS3 V8 этот универсал прошёл путь от старичка до дедушки-разрушителя шин.

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Метки: Buick   Buick Roadmaster   Roadmaster   авто   автомир   автомобили   универсал   
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Ego sum qui sum Полчаса назад
отличный катафалк
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