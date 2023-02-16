Безумная мощность Corvette LS3 V8 в универсале Buick Roadmaster Estate 1992 года

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Buick Roadmaster — это возвращение к временам, когда на дорогах правили огромные крейсеры. Благодаря двигателю LS3 V8 этот универсал прошёл путь от старичка до дедушки-разрушителя шин.
В 1990-х для новой линейки моделей, состоящей из большого седана и невероятно огромного универсала, Buick «достал с антресолей» имя Roadmaster. В конце 1980-х цены на бензин упали и в американском обществе проснулась ностальгия по автомобилям класса Full-size. Новый Roadmaster (родственный Chevrolet Caprice Classic) в кузове универсал был самым крупным автомобилем Buick на тот момент и позволял комфортно перемещаться по американским дорогам в компании до 8 человек! В «докроссоверную» эпоху именно такие автомобили предпочитали американские семьи.
Автомобиль огромный и тяжелый, а если усадить крупного человека на каждое доступное место, асфальт под колесами начнет трескаться, поэтому оснащали вагоны 5,7-литровыми V8. Мощность составляла всего 170 лошадиных сил, но к 1994 году было доступно 260 лошадей. По современным меркам не бог весть что, но ездить было можно!
Под капотом этого конкретного автомобиль 6,2-литровый LS3 E-Rod V8 мощностью 430 лошадиных сил. Идея оснастить семейный универсал двигателем от Chevrolet Corvette была реализована владельцем в конце 2021 года.
Двигатель не родной. Фильтр нулевого сопротивления под капотом семейного автомобиля смотрится особенно дерзко
Все версии универсала Roadmaster получили отделку «под дерево», что сегодня делает такие автомобили настоящей классикой. В начале XX века, когда еще не хватало стального проката, боковые кузовные панели универсалов начали делать из дерева и это было красиво. Со временем вопросы снабжения необходимым сырьём решили, но деревянную отделку сохранили как люксовую опцию. Позже дерево превратилось в наклейки…
Сидеть тут явно не особо комфортно, но лучше плохо ехать, чем хорошо идти!
Дверь багажника можно открывать двумя способами, что крайне удобно, а объем багажника такой, что при переездах грузовик можно было и не вызывать. Ну а чтобы оценить уют и комфорт автомобиля, нужно просто заглянуть в салон! Настоящая американская классика.
Люк в крыше размещён над вторым рядом сидений
К сожалению, с ростом популярности внедорожников и кроссоверов в середине 1990-х большие универсалы начали вымирать как класс.
Производство Buick Roadmaster было прекращено в 1996 году. Конечно, большие седаны и универсалы GM широко известны и любимы, хотя-бы благодаря индустрии кино, но канонизированный Buick Roadmaster – это, все-же, не универсал из 1990-х, а кабриолет 1949 года героев художественного фильма «Человек дождя» с Томом Крузом и Дастином Хоффманом.
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