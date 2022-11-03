Нетронутый Buick GNX 1987 года с минимальным пробегом продали за 200 тысяч долларов

Buick GNX был представлен в последний год производства модели Regal, на базе которой он построен. Главной его особенностью стал доработанный 3,8-литровый мотор V6 с турбиной: мощность двигателя довели до 280 л.с. и 488 Нм по паспорту, однако в действительности он развивал свыше 300 сил и около 570 Нм крутящего момента.