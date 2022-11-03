Нетронутый Buick GNX 1987 года с минимальным пробегом продали за 200 тысяч долларов

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Buick GNX 1987 года — особенный автомобиль. Окончательная версия турбированного Buick Grand Nationals, выпущено всего 547 экземпляров, и все они сегодня стоят больших денег.
На онлайн-аукционе Bring a Trailer завершились торги за редкий Buick 1987 года выпуска. GNX ушёл с молотка за 200 тысяч долларов. Столь высокий ценник обусловлен в том числе превосходным состоянием машины.
Все 35 лет жизни двухдверка провела в одних руках, однако бывший владелец на ней почти не ездил — пробег составляет лишь 3,7 тысячи километров — и сохранил машину в полностью заводском состоянии.
Buick GNX был представлен в последний год производства модели Regal, на базе которой он построен. Главной его особенностью стал доработанный 3,8-литровый мотор V6 с турбиной: мощность двигателя довели до 280 л.с. и 488 Нм по паспорту, однако в действительности он развивал свыше 300 сил и около 570 Нм крутящего момента.
Ещё GNX получил усиленную автоматическую трансмиссию, иной выхлоп и особый декор. Согласно неофициальным замерам, двухдверка была способна набирать 60 миль в час (96,6 км/ч) за 4,6 секунды и проходить традиционную дрэговую дистанцию в четверть мили (402 метра) за 12,7 секунды.
Несмотря на высокую цену, проданный экземпляр не установил рекорд по стоимости для GNX — в 2021 году аналогичный автомобиль ушёл на торгах за 275 тысяч долларов. Однако в том случае машина, можно сказать, вообще никогда не ездила.
Источник:
АНТИФИШКИ
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