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Нетронутый Buick GNX 1987 года с минимальным пробегом продали за 200 тысяч долларов

Нетронутый Buick GNX 1987 года с минимальным пробегом продали за 200 тысяч долларов

Автор:
03 ноября 2022 09:51
Сообщество : Автомир
Метки: Buick   Buick GNX   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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Buick GNX 1987 года — особенный автомобиль. Окончательная версия турбированного Buick Grand Nationals, выпущено всего 547 экземпляров, и все они сегодня стоят больших денег.

Источник:

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Метки: Buick   Buick GNX   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   олдтаймер   ретро авто   
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1  комментарий
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460
Николай Александрович 24 минуты назад
Я идентифицировал этот кузов, как Pontiaс regal
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Лан не урчи

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